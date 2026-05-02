У ВПС США заявляють, що 400 мільйонів доларів на модифікацію літака пішли на безпеку, а не на оздоблення.

У подарованому Катаром Дональду Трампу літаку Air Force One збережуть розкішний королівський інтер’єр. Судно пройшло модернізацію вартістю 400 мільйонів доларів для підготовки до використання президентом. Однак ці зміни стосувалися не естетики, а секретного комунікаційного обладнання, яке дозволить главі держави керувати країною з повітря.

Про це пише The Wall Street Journal.

Boeing 747, який королівська родина Катару придбала для свого повітряного флоту, був оснащений розкішними меблями та вишуканими декоративними елементами. Тепер, коли цього літа лайнер має стати новим Air Force One президента Дональда Трампа, посадовці кажуть, що його інтер’єр залишиться майже незмінним.

Зі змін – демонтаж арабомовних табличок виходу та сучасних творів мистецтва, якими раніше користувалися катарські монархи. Водночас великі шкіряні крісла, м’які дивани і навіть декоративні книжкові полиці залишаться, хоча тепер на стінах розмістять президентські печатки США.

«Загалом літак, який ми отримуємо, з точки зору інтер’єру перебуває майже в тому самому стані», – заявив в інтерв’ю виданню генерал ВПС Дейл Вайт, якому торік доручили цей проєкт.

Зазначається, що Трамп не давав конкретних вказівок щодо інтер’єру, хоча саме президент обрав червоно-біло-синій дизайн зовнішнього оформлення судна.

Розкішний інтер’єр літака буде значно помпезнішим, ніж у нинішнього Air Force One. У ВПС наголосили, що головним пріоритетом була безпека.

Трамп активно цікавився придбанням нових літаків для Air Force One ще під час свого першого президентського терміну.Два нинішні Boeing 747, які використовуються як Air Force One, експлуатуються вже майже 40 років. Їх почали експлуатувати за президента Джорджа Буша-старшого.

Після переобрання Трампа у 2024 році ВПС почали шукати варіанти тимчасового Air Force One. Було відібрано 10 літаків Boeing 747-8 у VIP-комплектації. Жоден із них не перебував у США. Катарський літак був серед цих варіантів.

У лютому 2025 року Трамп оглянув катарський Boeing у Палм-Біч, неподалік свого клубу Мар-а-Лаго. До травня адміністрація Трампа вже вела переговори з урядом Катару щодо отримання літака як подарунка. Це викликало низку етичних та безпекових питань. Сам Трамп заявив, що було б «дурістю» відмовитися від такого подарунка.

Після передачі літака ВПС США у травні 2025 року його переправили до підприємства L3Harris Technologies у Техасі. Там інтер’єр літака повністю розібрали, щоб переконатися у відсутності прихованих пристроїв прослуховування чи шпигунських технологій.

За словами чиновників, рішення зберегти інтер’єр дозволило скоротити витрати та пришвидшити переобладнання. Зміни оздоблення вимагали б індивідуальних замовлень і додаткової сертифікації Федеральним управлінням цивільної авіації США.

Новий катарський літак матиме менше можливостей, ніж нинішні Air Force One.

У ньому буде менше холодильників, тому іншим літакам супроводу, можливо, доведеться перевозити їжу для президента. Встановлення додаткових холодильників вимагало б серйозних інженерних змін.

Літак також матиме лише один комплект власних трапів, які використовуватимуться там, де немає стандартних мобільних трапів.

На відміну від нинішнього Air Force One, де є окремий пресцентр, у катарському літаку журналістів відділятимуть від персоналу лише щільною завісою, бо будівництво перегородок затримало б введення літака в експлуатацію.

Крім того, новий літак не зможе виконувати місії «Golden Eagle» – так називають рейси з перевезенням останків колишнього президента. Це пов’язано з рішенням не встановлювати більші двері в задній частині літака. Якщо колишній президент помре до завершення будівництва двох нових Air Force One, його останки перевозитимуть на одному з нинішніх Boeing 747.

Літак уже завершив льотні випробування й очікується, що цього літа прибуде на базу Ендрюс поблизу Вашингтона.