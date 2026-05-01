ЦПД: російська православна церква зареєструвалася у Республіці Конго

Російська православна церква офіційно зареєструвалася у ще одній африканській державі – Республіці Конго.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Реєстрація РПЦ у Конго стала черговим етапом експансії російської церкви на континенті: Москва переходить від точкових місій до системного вибудовування розгалуженої релігійної мережі.

"Динаміка просування рпц в Африці чітко накладається на геополітичну стратегію розвороту рф на Глобальний Південь. Релігійна структура в цьому контексті виступає інструментом «м’якої сили», що має легітимізувати російську присутність у регіоні", – ідеться у повідомленні.

У такий спосіб церковна політика Кремля синхронізується з державною. Москва продовжує розширювати свою присутність в Африці, використовуючи церкву як елемент гібридного впливу.

"Африканський екзархат фактично виконує функцію ідеологічного відділу, який готує підґрунтя для економічної та військової співпраці. Також створена церковна інфраструктура може використовуватись як додатковий канал для вербування місцевого населення на війну проти України", – додають у ЦПД.