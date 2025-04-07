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Росія різко збільшує вплив РПЦ в Африці

За три роки роботи екзархату РПЦ на континенті було відкрито парафії у 30 країнах, половина з яких з’явилась у 2022-му.

Росія різко збільшує вплив Російської православної церкви в Африці, повідомили у Центрі протидії дезінформації

За три роки роботи екзархату РПЦ на континенті було відкрито парафії у 30 країнах, половина з яких з’явилась у 2022-му. 

Це свідчить про те, що активізація діяльності російської церкви в Африці пов’язана з необхідністю наростити кількість союзників після початку повномасштабної війни проти України.

Під виглядом “захисту православних Африки” Росія розповсюджує на континенті вплив і поширює пропаганду. 

“Зокрема, населенню африканських держав РПЦ заявляє, нібито Росія не пов’язана з колоніалізмом, расизмом і работоргівлею – дражливими темами для Африки. Однак це брехня, адже використання кріпаків та колоніальні війни на Кавказі, в Азії та Європі свідчать про зворотне”, ‒ йдеться у повідомленні.

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“Як потужний інструмент пропаганди ідей “русского міра”, РПЦ доповнює військову присутність рф на континенті та має на меті підвищити рівень підтримки дій Росії на зовнішньополітичній арені”, ‒ додали у ЦПД.

Раніше повідомлялося, що Кремль використовує РПЦ у так званому "перевихованні" та мілітарізації дітей. Таких таборів на території Росії понад 30, там війну проти України виправдовують та називають "священним обов’язком".

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