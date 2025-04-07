Франція пропонує відповісти на тарифи США суворішим регулюванням для великих американських техкомпаній

Міністр економіки та фінансів Франції Ерік Ломбард запропонував відповісти на тарифи президента США Дональда Трампа суворішим регулюванням використання даних великими технологічними компаніями США, пише Politico.

“Ми можемо посилити певні адміністративні вимоги або регулювати використання даних”, ‒ сказав Ломбард в інтерв’ю Le Journal Du Dimanche.

Він додав, що іншим варіантом може бути “оподаткування певних видів діяльності”, не конкретизуючи це.

Минулого тижня речник французького уряду вже заявив, що відплата ЄС проти тарифів США може включати “цифрові послуги, які зараз не оподатковуються”.

Цю пропозицію рішуче відкинула Ірландія, де розташовані європейські штаб-квартири кількох великих технологічних компаній США.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла відповісти на торгову війну Трампа.

Технології розглядаються як можлива сфера помсти для Європи. Європейський Союз має позитивне сальдо торгівлі товарами в розмірі 157 мільярдів євро, що означає, що він експортує більше, ніж імпортує, але має дефіцит у розмірі 109 мільярдів євро послуг, включно з цифровими послугами.

Такі великі технічні гіганти, як Apple, Microsoft, Amazon, Google і Meta, домінують у багатьох частинах ринку Європи.

Ломбард заявив у п'ятницю, що торгова війна з Вашингтоном може перешкодити Франції скоротити свій роздутий бюджетний дефіцит. “Податкові надходження, ймовірно, впадуть, і тоді ВВП впаде порівняно з прогнозами, що погіршить дефіцит”, ‒ сказав Ломбард в інтерв'ю BFMTV/RMC.

Прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру заявив, що тарифна атака Трампа скоротить валовий внутрішній продукт Франції більш ніж на 0,5 відсоткового пункту.

“Ризик втрати робочих місць є абсолютно великим, як і ризик економічного спаду та припинення інвестицій. Наслідки будуть значними: політика Трампа може коштувати нам понад 0,5 відсотка ВВП”, ‒ сказав Байру в інтерв'ю Le Parisien.