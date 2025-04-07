Bloomberg: Південна Корея призначила 3 червня попередньою датою наступних президентських виборів

Південна Корея призначила 3 червня попередньою датою наступних президентських виборів, повідомляє Bloomberg з посиланням на Yonhap News.

Вибори були ініційовані після того, як у п’ятницю Конституційний суд одноголосно ухвалив рішення про усунення Юн Сок Йоля з поста президента країни за порушення Конституції своїм указом про введення воєнного стану від 3 грудня.

Відповідно до законодавства країни Південна Корея має провести вибори протягом 60 днів після усунення чинного президента.

Виконуючий обов'язки президента Хан Дак Су планує оголосити розклад під час засідання кабінету міністрів, запланованого на вівторок, повідомляє Yonhap.

Якщо графік буде підтверджено, кандидати повинні зареєструватися до 11 травня, а офіційний період кампанії розпочнеться 12 травня. Закон також вимагає, щоб будь-який державний службовець, який балотується на посаду президента, мав звільнитися з поточної посади принаймні за 30 днів до голосування. Відповідно до звіту, це зробить 4 травня крайнім терміном для цього.

Суд у складі восьми суддів постановив, що Юн підірвав політичний нейтралітет військових, відправивши війська до парламенту, щоб протистояти простим громадянам.

Шокове рішення Юна струсило фінансові ринки та залишило країну з вакуумом лідерства саме тоді, коли Дональд Трамп готувався розпочати агресивну тарифну кампанію. Минулого тижня адміністрація Трампа встановила 25% мита на південнокорейський експорт, що є одним із найвищих мит, які накладаються на головних союзників США з безпеки.

Окрім боротьби з наслідками виконання обов’язків Трампа, новому лідеру Південної Кореї також доведеться знайти спосіб об’єднати глибоко розділену націю та рухатися вперед після чотирьох місяців хаосу та заворушень, викликаних указом про введення воєнного стану.