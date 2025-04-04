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На посаду президента Польщі претендує рекордна кількість кандидатів

Згідно з даними на сайті Національної виборчої комісії, заявки подали 17 кандидатів. 

На посаду президента Польщі претендує рекордна кількість кандидатів
Польща голосує на виборах до Європарламенту (Ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Польська Національна виборча комісія оприлюднила список кандидатів на посаду президента країни.

Про це повідомляє Polsatnews.

У Польщі закінчився термін подання кандидатів, які бажають балотуватися на президентських виборах цього року. Згідно з даними на сайті Національної виборчої комісії, заявки подали 17 кандидатів. 

Президентські вибори відбудуться 18 травня, другий тур у разі необхідності відбудеться 1 червня.

До того часу Національна виборча комісія ще має перевірити, чи правильно було подано необхідну кількість підписів. Наразі затверджено 11 кандидатів.

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Національна виборча комісія першим зареєструвала кандидата від Конфедерації та співголову цієї партії Славоміра Менцена. Він оголосив, що зібрав 250 тис. підписи.

Також Національна виборча комісія зареєструвала кандидата від Громадянської коаліції, мера Варшави Рафала Тшасковського, який зібрав понад мільйон підписів.

Президент Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький, якого підтримує “Право і справедливість”, зібрав понад 1,3 млн підписів.

Маршалок Сейму Шимон Головня подав до Національної виборчої комісії 400 тис. підписів на підтримку.

Кандидатка від лівих, віцеспікерка Сенату Магдалена Бієят зібрала 419 тис. підписів на підтримку.

У цьогорічних виборах президента Польщі хочуть брати участь рекордна кількість кандидатів. У 1990 році їх було шість, у 2000 – 13, у 2005 – 12, у 2010 – 10, у 2015 – 11, у 2020 – також 11.

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