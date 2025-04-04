Politico: Британія пропонує створити оборонний фонд поза контролем Єврокомісії

У тамєній нараді з цього приводу взяли участь посадовці з міністерств фінансів Швеції, Данії, Фінляндії, Польщі, Нідерландів та Великобританії.

Минулого тижня у Брюсселі відбулася закрита зустріч представників Великої Британії та кількох європейських союзників щодо створення нового оборонного фонду в обхід Єврокомісії, передає Politico з посиланням на джерела.

За інформацією видання, ініціативу просуває Міністерство фінансів Великої Британії. Ідеться про створення наднаціонального банку, який фінансуватиме спільні закупівлі зброї без участі Європейської комісії. В обговоренні взяли участь посадовці з міністерств фінансів Швеції, Данії, Фінляндії, Польщі, Нідерландів та Великобританії.

Основна ідея полягає в тому, щоби початкові витрати на закупівлю зброї не зараховувалися до державного боргу країн-учасниць, що є вигідним для урядів із жорсткими бюджетними обмеженнями. Новий фонд також зможе самостійно купувати озброєння від імені країн-членів, на відміну від Європейського інвестиційного банку, який таких повноважень не має.

Джерела зазначають, що зустріч ініціювала Польща. Лондонську ініціативу вже називають альтернативою плану Єврокомісії зі створення єдиного оборонного пакета на 150 млрд євро, від якого Велика Британія відсторонена через Brexit.

У документі, який обговорювали на зустрічі, вказано, що спеціалізований фонд може привабити інвесторів, готових фінансувати оборонний сектор, оминаючи обмеження ESG-політик.

Водночас пропозиція викликає скепсис у країн Південної Європи. Іспанія, Італія та Франція побоюються, що нові внутрішні борги на оборону можуть погіршити фінансові рейтинги та обмежити можливості на ринках.

Країни Балтії та держави, які не входять до ЄС, такі як Норвегія, могли б бути зацікавлені у приєднанні до британської схеми, але деякі офіційні особи побоюються, що поступ в цій справі без участі держав Південної Європи ризикує збільшити розрив у Європі, оскільки останні й так не вкладають достатньо коштів у оборону.

Очікується, що тему обговорять на неформальній зустрічі міністрів фінансів у Варшаві, де Польща представить альтернативну концепцію «банку переозброєння», розроблену аналітичним центром Bruegel.

Ініціатива Лондона, за словами європейських дипломатів, спрямована передусім на держави, які перебувають під безпосереднім геополітичним тиском з боку Росії та стурбовані перспективою зниження підтримки з боку США в разі повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Наразі остаточні механізми управління новим фондом не визначені, що залишається одним із ключових питань для країн-учасниць. Також невідомо, що ухвалюватиме рішення, якщо такий фонд створять.