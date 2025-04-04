Держсекретар: США мають виготовляти більше власної продукції і забезпечити робою своїх громадян

США хочуть повернутися до часів, коли вони виготовлятимуть продукцію, аби забезпечувати роботою своїх громадян. Найгіршим, на думку держсекретаря Марко Рубіо, це лишити все так, як є зараз. Про це він сказав на брифінгу в Брюсселі, який транслювало Суспільне.
Як приклад Рубіо навів Китай, який імпортує незначну кількість товарів, але при цьому дуже багато продає власного виробництва до інших країн. Держсекретар США нагадав слова президента Дональда Трампа, що статус-кво Штатів у глобальній торгівлі поганий для Америки і корисний для інших країн.
- 3 квітня президент США Дональд Трамп оголосив безпрецедентні тарифи на імпорт з більшості країн світу. До списку потрапили навіть острови з нульовим населенням. При цьому проти Росії та Білорусі Штати додаткові тарифи не впровадили, пояснивши це тим, що товарообіг з ними і так низький у зв'язку з санкціями.
- Україна потрапила до переліку тих держав, проти яких застосували найменшу ставку – в 10 %. В уряді вважають, що катастрофою для української економіки це не стане: держава більше купувала у США, аніж продавала. Докладно про можливі наслідки для LB розповів народний депутат Ярослав Железняк.
- Американські ринки відреагували на нововведення найбільшим з 2020 року одноденним падінням.