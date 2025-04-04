Держсекретар: США мають виготовляти більше власної продукції і забезпечити робою своїх громадян

США хочуть повернутися до часів, коли вони виготовлятимуть продукцію, аби забезпечувати роботою своїх громадян. Найгіршим, на думку держсекретаря Марко Рубіо, це лишити все так, як є зараз. Про це він сказав на брифінгу в Брюсселі, який транслювало Суспільне.

Як приклад Рубіо навів Китай, який імпортує незначну кількість товарів, але при цьому дуже багато продає власного виробництва до інших країн. Держсекретар США нагадав слова президента Дональда Трампа, що статус-кво Штатів у глобальній торгівлі поганий для Америки і корисний для інших країн.