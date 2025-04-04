США тиснуть на Іран, аби той погодився на прямі переговори про згортання ядерної програми

За даними американських посадовців, які поговорили з Wall Street Journal, США тиснуть на Іран, аби той погодився на прямі перемовини на тему ядерної зброї. Адміністрація Дональда Трампа має амбітну мету згорнути іранську ядерну програму.

Якщо Тегеран погодиться на прямі переговори, то вони стануть першими з моменту виходу Штатів з попередньої ядерної угоди в 2018 році. Це відбулося під час першого президентського терміну Дональда Трампа.

Іран десятиліттями відмовлявся від згортання ядерної програми, наполягаючи на тому, що він має право збагачувати уран для того6 що він називає "мирними цілями". Після років переговорів США і Іран досягнули угоди, що Тегеран може продовжувати значне збагачення урану, і це посприяло розблокуванню домовленості 2015 року.

Цього разу, за словами високопосадовця адміністрації Трампа, Штати вимагатимуть скасування програми.

"Я думаю, буде швидше, і ви зрозумієте іншу сторону значно краще, ніж якщо ви підете через посередників. Я знаю той факт, що зли хотіли би прямих перемовин", – висловлював упевненість Трамп.

Однак іранські посадовці надіслали минулого тижня листа Дональду Трампу, в якому висловили згоду на непрямі перемовини за посередництва іншої країни. Топрадник іранського верховного лідера Алі Хаменаї сигналізував, що Тегеран може бути відкритим до прямих розмов із Вашингтоном у майбутньому.

Штати хочуть уникнути непрямих переговорів, коли переговірник ходить з однієї кімнати до іншої, доводячи позиції сторін одна до одної. Непрямі перемовини Вашингтона і Тегерана відбувалися під час адміністрації Байдена.