Орбан хоче заборонити протестувальникам в Угорщині блокувати мости

Уряд Угорщини планує прийняти закон, який заборонить протестувальникам блокувати мости, щоб "захистити права тих, хто не протестує".
Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, пише Reuters.
Мости, особливо в столиці Будапешті, яку розділяє річка Дунай, стали осередком антиурядових протестів протягом останніх років.
У вівторок тисячі людей вийшли на демонстрацію на мосту Елізабет у місті, протестуючи проти закону, який має на меті заборонити щорічний прайд ЛГБТ+. Критики розглядають його як частину ширшого придушення демократичних свобод напередодні парламентських виборів у 2026 році.
Орбан, проти якого все більше виступає опозиція, розкритикував спільноту ЛГБТ+ і пообіцяв обмежити іноземне фінансування незалежних ЗМІ та неурядових організацій в Угорщині.
“Свобода зібрань важлива... але це ненормально, що тисячі або десятки тисяч тим часом застрягли в пробках”, ‒ сказав Орбан в інтерв'ю державному радіо.
Орбан, який перебуває при владі з 2010 року, заявив, що новий закон необхідний, щоб запобігти блокуванню мостів, оскільки наразі рішення суду дозволяє мітингувальникам використовувати їх.