Орбан хоче заборонити протестувальникам в Угорщині блокувати мости

Мости, особливо в столиці Будапешті, яку розділяє річка Дунай, стали осередком антиурядових протестів протягом останніх років.

Уряд Угорщини планує прийняти закон, який заборонить протестувальникам блокувати мости, щоб "захистити права тих, хто не протестує".

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, пише Reuters.

Мости, особливо в столиці Будапешті, яку розділяє річка Дунай, стали осередком антиурядових протестів протягом останніх років.

У вівторок тисячі людей вийшли на демонстрацію на мосту Елізабет у місті, протестуючи проти закону, який має на меті заборонити щорічний прайд ЛГБТ+. Критики розглядають його як частину ширшого придушення демократичних свобод напередодні парламентських виборів у 2026 році.

Орбан, проти якого все більше виступає опозиція, розкритикував спільноту ЛГБТ+ і пообіцяв обмежити іноземне фінансування незалежних ЗМІ та неурядових організацій в Угорщині.

“Свобода зібрань важлива... але це ненормально, що тисячі або десятки тисяч тим часом застрягли в пробках”, ‒ сказав Орбан в інтерв'ю державному радіо.

Орбан, який перебуває при владі з 2010 року, заявив, що новий закон необхідний, щоб запобігти блокуванню мостів, оскільки наразі рішення суду дозволяє мітингувальникам використовувати їх.