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Трамп назвав справу проти Марін Ле Пен “полюванням на відьом”

"Вони затримали її за незначним звинуваченням, про яке вона, ймовірно, нічого не знала – для мене це звучить як “бухгалтерська” помилка”.

Трамп назвав справу проти Марін Ле Пен “полюванням на відьом”
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп назвав справу проти лідерки французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен “полюванням на відьом”, водночас вихваляючи ультраправу лідерку.

Про це йдеться у його публікації на платформі Truth Social, пише Reuters.

“Вона зазнала збитків, але продовжувала йти, і тепер, безпосередньо перед тим, що мало бути Великою перемогою, вони затримали її за незначним звинуваченням, про яке вона, ймовірно, нічого не знала – для мене це звучить як “бухгалтерська” помилка”, – сказав Трамп.

На початку цього тижня паризький суд визнав Ле Пен та 20 членів її партії “Національне об’єднання” (RN) винними в розкраданні коштів Європейського Союзу. Суддя заборонив Ле Пен балотуватися на посаду президента протягом п’яти років, що не дозволить їй брати участь у президентських виборах 2027 року, якщо вона не зможе скасувати рішення через апеляцію.

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Раніше повідомлялося, що Колегія суддів, яка визнала Марін Ле Пен винною у фінансових махінаціях, почала отримувати погрози. 

Прокуратура Парижа відкрила справу щодо спроб залякування служителів Феміди. Головній судді у справі Ле Пен Бенедікт Пертуа надали додатковий захист, її будинок патрулює поліція.

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