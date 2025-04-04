Трамп назвав справу проти Марін Ле Пен “полюванням на відьом”

"Вони затримали її за незначним звинуваченням, про яке вона, ймовірно, нічого не знала – для мене це звучить як “бухгалтерська” помилка”.

Президент США Дональд Трамп назвав справу проти лідерки французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен “полюванням на відьом”, водночас вихваляючи ультраправу лідерку.

Про це йдеться у його публікації на платформі Truth Social, пише Reuters.

“Вона зазнала збитків, але продовжувала йти, і тепер, безпосередньо перед тим, що мало бути Великою перемогою, вони затримали її за незначним звинуваченням, про яке вона, ймовірно, нічого не знала – для мене це звучить як “бухгалтерська” помилка”, – сказав Трамп.

На початку цього тижня паризький суд визнав Ле Пен та 20 членів її партії “Національне об’єднання” (RN) винними в розкраданні коштів Європейського Союзу. Суддя заборонив Ле Пен балотуватися на посаду президента протягом п’яти років, що не дозволить їй брати участь у президентських виборах 2027 року, якщо вона не зможе скасувати рішення через апеляцію.

Раніше повідомлялося, що Колегія суддів, яка визнала Марін Ле Пен винною у фінансових махінаціях, почала отримувати погрози.

Прокуратура Парижа відкрила справу щодо спроб залякування служителів Феміди. Головній судді у справі Ле Пен Бенедікт Пертуа надали додатковий захист, її будинок патрулює поліція.