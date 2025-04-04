Оксана Забужко: «Чому ми нічого не навчилися з історії»
Оксана Забужко: «Чому ми нічого не навчилися з історії»
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Причіпна гармата «Богдана» йде у серійне виробництво
Причіпна гармата «Богдана» йде у серійне виробництво
Урсула фон дер Ляєн озвучила позицію ЄС щодо тарифів Трампа
Урсула фон дер Ляєн озвучила позицію ЄС щодо тарифів Трампа
Радник Трампа заявив, що жодна зі сторін у війні не отримає те, що хоче
Радник Трампа заявив, що жодна зі сторін у війні не отримає те, що хоче
Про артилерію ворога: дефіцит стволів і корейські снаряди
Про артилерію ворога: дефіцит стволів і корейські снаряди
Трамп оголосив у США надзвичайний стан в економіці
Трамп оголосив у США надзвичайний стан в економіці
ГоловнаСвіт

Іран наказав своєму військовому персоналу залишити Ємен

Це рішення пов'язано із ударами США по хуситам.

Іран наказав своєму військовому персоналу залишити Ємен
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Іранська влада наказала своєму військовому персоналу залишити Ємен через удари США по хуситам.

Про це повідомляє The Telegraph.

Високопоставлений іранський чиновник зазначив, що цей крок спрямований на уникнення прямої конфронтації зі США, якщо іранський солдат буде вбитий.

Також Іран згортає свою стратегію підтримки мережі регіональних посередників, щоб зосередитися на прямих загрозах з боку США.

Джерело видання зазначило, що головною проблемою Тегерана є “Трамп і те, як з ним впоратися”.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

"На кожній зустрічі домінують дискусії про нього, і жодна з регіональних груп, які ми раніше підтримували, не обговорюється", - повідомило джерело.

Воно також додало, що в Ірані вважають, що хусити не зможуть вижити і живуть свої останні місяці або навіть дні, тому немає сенсу підтримувати їх.

“Вони були частиною ланцюга, який спирався на Насраллу (колишнього генерального секретаря Хезболли. - ред.) та Асада, і зберігати лише одну частину цього ланцюга на майбутнє не має сенсу”, - повідомило джерело.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies