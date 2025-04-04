Іран наказав своєму військовому персоналу залишити Ємен

Іранська влада наказала своєму військовому персоналу залишити Ємен через удари США по хуситам.

Про це повідомляє The Telegraph.

Високопоставлений іранський чиновник зазначив, що цей крок спрямований на уникнення прямої конфронтації зі США, якщо іранський солдат буде вбитий.

Також Іран згортає свою стратегію підтримки мережі регіональних посередників, щоб зосередитися на прямих загрозах з боку США.

Джерело видання зазначило, що головною проблемою Тегерана є “Трамп і те, як з ним впоратися”.

"На кожній зустрічі домінують дискусії про нього, і жодна з регіональних груп, які ми раніше підтримували, не обговорюється", - повідомило джерело.

Воно також додало, що в Ірані вважають, що хусити не зможуть вижити і живуть свої останні місяці або навіть дні, тому немає сенсу підтримувати їх.

“Вони були частиною ланцюга, який спирався на Насраллу (колишнього генерального секретаря Хезболли. - ред.) та Асада, і зберігати лише одну частину цього ланцюга на майбутнє не має сенсу”, - повідомило джерело.