Норвегія вважає, що мита Трампа порушують 2 статтю статуту НАТО

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейд вважає, що мита США порушують 2 статтю статуту НАТО, передає видання DR.
Її текст Ейд зачитав державному серкретареві Штаті Марко Рубіо на зустрічі у Брюсселі.
«Я зачитав 2 статтю. У ній йдеться про те, що необхідно утримуватися від використання економічної сили один проти одного», - сказав міністр.
За словами Ейда, друга стаття передбачає, що члени Альянсу повинні «прагнути усувати розбіжності у своїй міжнародній економічній політиці та заохочуватимуть економічну співпрацю між собою».
«Я думаю, він (Рубіо – Ред.) зрозумів суть, і було чимало європейців, які з ним погодилися», - додав Ейд.
Для Норвегії Штати запровадили тариф у розмірі 15%, тоді як для Данії та інших країн ЄС мита сягнуть 20%.
Мита Трампа: що відомо
- 3 квітня Дональд Трамп підписав указ про оголошення на території країни надзвичайного стану в економіці для реалізації анонсованої ним нової митної політики, яка передбачає застосування "взаємних тарифів".
- Вашингтон встановив мінімальне мито на імпорт товарів на рівні 10% – таким тариф буде для країн, які застосовують щодо американських товарів стягнення не більше 20% від вартості. До цієї категорії потрапили Велика Британія та Україна.
- Натомість для усіх інших тарифна ставка складає половину тієї, яка діє проти США: Китай, який, за даними Білого дому, бере 67% від вартості, платитиме 34% у відповідь, а Євросоюз матиме ставку у розмірі 20%. 24% доведеться викласти за імпорт товарів з Японії, 25% з Південної Кореї, 26% з Індії.
- Держави-члени ЄС збираються проголосувати наступної середи 9 квітня щодо контрзаходів проти мит на сталь і алюміній, які вводять Сполучені Штати.
- Китай закликав США негайно скасувати свої останні мита та пообіцяв вжити контрзаходів для захисту власних інтересів.
- Уряд Великої Британії опублікував список товарів, щодо яких можуть ввести мита у відповідь на дії адміністрації Дональда Трампа.
- Президент Франції Еммануель Макрон охарактеризував нові тарифи Вашингтона як «жорстокі та необґрунтовані». Він припустив, що французькі компанії можуть тимчасово призупинити інвестиції у США, доки ситуація не проясниться. Також Макрон заявив про можливі заходи щодо американського технологічного сектора.