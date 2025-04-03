Норвегія вважає, що мита Трампа порушують 2 статтю статуту НАТО

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейд вважає, що мита США порушують 2 статтю статуту НАТО, передає видання DR.

Її текст Ейд зачитав державному серкретареві Штаті Марко Рубіо на зустрічі у Брюсселі.

«Я зачитав 2 статтю. У ній йдеться про те, що необхідно утримуватися від використання економічної сили один проти одного», - сказав міністр.

За словами Ейда, друга стаття передбачає, що члени Альянсу повинні «прагнути усувати розбіжності у своїй міжнародній економічній політиці та заохочуватимуть економічну співпрацю між собою».

«Я думаю, він (Рубіо – Ред.) зрозумів суть, і було чимало європейців, які з ним погодилися», - додав Ейд.

Для Норвегії Штати запровадили тариф у розмірі 15%, тоді як для Данії та інших країн ЄС мита сягнуть 20%.

Мита Трампа: що відомо