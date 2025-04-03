Європейські лідери засудили мита США та готуються до заходів у відповідь, передає The Guardian.

Президент Франції Еммануель Макрон охарактеризував нові тарифи Вашингтона як «жорстокі та необґрунтовані». Він припустив, що французькі компанії можуть тимчасово призупинити інвестиції у США, доки ситуація не проясниться. Також Макрон заявив про можливі заходи щодо американського технологічного сектора: «Ніщо не виключено. Усі елементи на столі».

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру назвав ситуацію «катастрофою для Сполучених Штатів та їхніх громадян».

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес назвав рішення США «безпрецедентною» та «односторонньою» атакою на Європу. За його словами, адміністрація Трампа не розрізняє друзів і ворогів, а введені мита суперечать інтересам мільйонів громадян по обидва боки Атлантики.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що ці заходи є «ударом по світовій торговельній системі», яка сприяла глобальному процвітанню.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн застерегла, що мита спричинять «серйозний удар по світовій економіці» та «жахливі наслідки для мільйонів людей». Вона закликала Вашингтон перейти від конфронтації до діалогу.

Очікується, що у відповідь на американські мита на сталь і алюміній ЄС оголосить про введення обмежень на низку споживчих і промислових товарів зі США, зокрема апельсиновий сік, джинси та мотоцикли Harley-Davidson. Брюссель також розглядає можливість заходів у відповідь на 25-відсоткові мита на автомобілі з ЄС, що набули чинності 3 квітня.

В Європейському парламенті останні дії Трампа вже назвали «днем інфляції» через їхній можливий вплив на ціни та бізнес по всьому світу.

Мита Трампа: що відомо