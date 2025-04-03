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Біля грецького острова перекинувся човен із мігрантами, загинуло 7 осіб

Човен прямував від узбережжя Туреччини до сусіднього Лесбосу.

Біля грецького острова перекинувся човен із мігрантами, загинуло 7 осіб
Ілюстративне фото
Фото: Reuters

Човен з мігрантами затонув в Егейському морі між материковою частиною Туреччини та грецьким островом Лесбос, пише DW з посиланням на берегову охорону Греції.

Загинули щонайменше семеро людей, зокрема двоє дітей.

Човен прямував від узбережжя Туреччини до сусіднього Лесбосу. Його виявив патрульний корабель берегової охорони рано вранці.

Щонайменше 23 людини вдалося врятувати. Їх доставили до лікарні, повідомляє турецьке інформаційне агентство Anadolu.

Що стало причиною перекидання човна, поки невідомо. Також поки що немає інформації про загальну кількість людей на човні та їхні національності.

Пошуково-рятувальна операція ще триває. Вона включає три кораблі берегової охорони, гелікоптер ВПС і катер, який перебуває неподалік, ‒ для пошуку потенційно нових жертв.

Острови Греції часто є першим пунктом призначення до Європейського Союзу для мігрантів з усього світу. Багато з них тікають від конфліктів і бідності на Близькому Сході, в Африці та Азії.

Минулого року близько 54 000 людей дісталися Греції, більшість з них човнами.

Згідно зі звітом організації Refugee Support Aegean (RSA), щонайменше 171 людина загинула або пропала безвісти в 2024 році на шляху в Егейському морі.

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