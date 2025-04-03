Трамп б'є по економіці США і решти світу новими митами. Україна серед найменш постраждалих

Чи справді Америка стане знову великою внаслідок глобальної торговельної війни, яку розв'язав президент США. І які наслідки вона матиме для світу та України?

“Це наша декларація економічної незалежності, — сказав Дональд Трамп, виступаючи у Трояндовому саду Білого дому. — Роками працьовиті американські громадяни були змушені сидіти на узбіччі, оскільки інші нації ставали багатими та могутніми, багато в чому за наш рахунок. Але тепер наша черга процвітати”.

У вівторок, 2 квітня, президент США наклав мита на імпорт зі 185 країн і територій світу — від 10% на всіх, і до 50% на “найбільших порушників” — 60 країн, з якими США нібито мають найбільший торговельний дефіцит.

Фото: EPA/UPG Президент США Дональд Трамп оголошує про мита на імпорт в Трояндовому саду Білого дому у Вашингтоні, 2 квітня 2025 року.

Як зазначає Financial Times, президенти США від Рональда Рейгана до Білла Клінтона та Джорджа Буша використовували Трояндовий сад Білого дому, щоб відзначити значні моменти в прагненні Америки лібералізувати світову економіку.

Натомість Дональд Трамп використав локацію для розв'язання торговельної війни, яка може завершити епоху глобалізації, принаймні, в її нинішньому вигляді.

Нова тарифна політика США

Загальний тариф — 10% на весь імпорт. У тому числі на український. “Взаємні мита” — від 10% до 50% для 60 країн, що з якими США мають найбільший дефіцит у торгівлі.

Зокрема:

Країни ЄС — 20%

Китай — 34% додатково до уже чинних 20%, загалом — 54%

Велика Британія — 10%

Японія — 24%

Індія — 26%

Молдова — 31%

Мексика та Канада уникнули нових тарифів, але для них зберігається 25% мито на товари, що по потрапляють під дії угоди про вільну торгівлю 2020 року.

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Уникли мит Росія, Білорусь, Куба та Північна Корея, на які за словами представників Білого Дому раніше накладені “надзвичайно високі тарифами” через санкції. При цьому в 2024 році товарообіг між США та Росією становив близько 3,5 млрд доларів, з яких 3 млрд — імпорт з Росії. США купують у РФ уран, платину, нафту і нафтопродукти, чорні метали, алюміній і титан.

Щодо імпорту критично важливих сировинних товарів (золото, мідь, рідкісноземельні елементи), а також напівпровідників, пиломатеріалів і ліків мита не застосовуватимуть.

Які причини запровадження мит?

Очевидний резон — скоротити торговельний дефіцит США, який у 2024 році досяг 1,1 трильйона доларів. Під час виборчої кампанії Дональд Трамп постійно казав про те, що він виправить “несправедливість”, через яку світ наживається на торгівлі зі США.

Мита на ряд країн є також частиною протистояння США та Китаю. Наприклад, Мексика, яка раніше потрапила під тарифний удар Трампа, ще з його першої каденції перетворилася на виробничий майданчик для китайських компаній, які перенесли туди виробництво, прагнучи уникнути митних обмежень з боку США. Як зазначає WSJ, завдяки китайському бізнесу, Мексика випередила Китай і стала найбільшим торговельним партнером Америки з товарообігом 840 млрд у 2024 році.

При цьому, торговельний дефіцит США з Мексикою зріс з 78 млрд доларів у 2018 році до 172 млрд у 2024-му.

Ще одна причина — мита за логікою Трампа повинні мусити компанії перенести виробництво в США та створити в Америці нові робочі місця.

Фото: EPA/UPG

Також мита, за логікою Білого дому, мали б принести США “сотні мільярдів” надходжень, що дозволить в перспективі знизити податки для американців.

Коли почнуть діяти мита?

Базове мито у розмірі 10% набуде чинності о 12:01 ранку за Вашингтоном у суботу 5 квітня. Вищі “взаємні тарифи” будуть застосовуватися з 12:01 ранку четверга 9 квітня.

Також з третього квітня імпорт автомобілів та запчастин до них США обкладають 25% митом.

Як адміністрація Трампа рахувала мита?

Рада економічних радників Білого дому пояснила, що оголошені “взаємні мита” для 60 країн розраховували наступним чином: підраховували розмір мит і нетарифних бар’єрів, які інші країни наклали на американські товари і поділили їх навпіл.

Натомість редактор The Yale Review та автор ряду економічних бестселерів Джеймс Суровецький припустив, що адміністрація Трампа використала досить простий розрахунок: дефіцит торгівлі країни поділений на її експорт до Сполучених Штатів, помножений на 1/2.

This is truly amazing. The Deputy White House Press Secretary is claiming that I'm wrong, and that the "tariff rates" on Trump's chart were calculated by "literally" measuring every country's tariffs and non-tariff trade barriers.



To prove it, he screenshots the formula the USTR… pic.twitter.com/g75FreEPbv — James Surowiecki (@JamesSurowiecki) April 3, 2025

Хто постраждав найбільше від рішень Трампа?

Серед головних жертв — азійські “глобальні фабрики”: Китай (мита в розмірі 54%), Камбоджа (49%), Лаос (48%), В'єтнам (46%), Шрі-Ланка (44%).

Під тарифним ударом США опинилися також найбідніші країни світу, зокрема, Демократична Республіка Конго (11%), Мозамбік (16%), Малаві (18%) і Сирія (41%), Мадагаскар (47%).

М’янма, яка з 2021 року потерпає від громадянської війни, а 28 березня цього року постраждала від руйнівного землетрусу, отримала мито в розмірі 44%.

Під прицілом — найближчі союзники США

Найменше постраждали Велика Британія та Австралія — всього 10%. Експорт до США з країн ЄС відтепер буде обтяжений митами в розмірі 20%.

Решті близьких союзників США пощастило менше: Тайвань — 32%, Південна Корея — 25%, Японія — 24%.

Такий недружній крок, поза сумнівом, не залишиться без відповіді. І хоч представники урядів Південної Кореї та Японії заявили, що не запроваджуватимуть мита у відповідь, обидві держави уже розпочали консультації з Китаєм для можливої співпраці в контексті американських мит. Ще рік тому складно було уявити, що два найближчих союзники США в регіоні координуватимуть свої дії зі стратегічним суперником Вашингтона. Не виключено, що ЄС та Китай також зблизяться на тлі рішень Дональда Трампа.

Фото: EPA/UPG Перелік тарифів по країнах, які оголосив Трамп на «День визволення», на комп'ютері під час прес-конференцій у Білому домі у Вашингтоні, 3 квітня 2025 р.

Мита на незаселені острови

Під тарифний удар потрапили десятки островів, малозаселених і взагалі безлюдних.

Зокрема, експорт з французької заморської території Сен-П'єр і Мікелон Трамп обклав митом в розмірі 50%. Населення островів станом на 2022 рік — 5819 осіб, чи не єдина стаття експорту — риба. Основна стаття доходів території — туризм і дотації Франції. У 2023 році Сен-П'єр і Мікелон експортував до США товарів на загальну суму 54,4 тисячі доларів.

Мито в розмірі 29% запровадили для австралійського острова Норфолк, загальний річний експорт якого становить менше 1 млн на рік, а основним торговим партнером якого є країни Європи, до США експортували товарів на 200 тисяч. Населення острова — 2188 осіб.

“Останній раз, коли я дивився (на карту), острів Норфолк був частиною Австралії, — заявив прем’єр Австралії Ентоні Албанезе, зазначивши, що окремий, більш високий тариф “був дещо несподіваним і трохи дивним”.

Ще дві зонішні території Австралії, острови Герд і Макдональд, отримали мита в розмірі 10% мита. Обидва острови є незаселеними.

Декотрі українські експерти припустили, що мита на такі території запроваджені, аби упередити їх використання в якості офшорних зон. Однак не зрозуміло при цьому, чому мита для одного австралійського острова склади 29%, а для іншого — 10%.

Якими можуть бути наслідки для США і решти світу?

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру назвав рішення Дональда Трампа “катастрофою” для світу.

Фото: EPA/UPG Президент Франції Еммануель Макрон (праворуч) і прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру під час у зустрічі з представниками секторів, які постраждали від тарифів США, в Єлисейському палаці в Парижі, Франція, 3 квітня 2025 року після того, як президент США Трамп оголосив 2 квітня про введення 20-відсоткових мит для Європи.

“Це рішення є катастрофою для світової економіки. Це величезний виклик для Європи. Я вважаю, що це також катастрофа для США та американських громадян”, — сказав він.

Якщо адміністрація США не перегляне свою митну політику, вона призведе до рецесії американської та світової економіки, заявили аналітики JPMorgan у записці для інвесторів.

Мита також підвищать податки для американців на 660 мільярдів доларів на рік і призведуть до різкого зростання цін. В середньому, мита коштуватимуть середньому американському домогосподарству 5 тисяч доларів на рік.

“Вплив на інфляцію буде суттєвим, — зазначили аналітики JPMorgan. — Ми розглядаємо повну реалізацію цієї політики як значний макроекономічний шок”.

Якщо ж інші країни запровадять мита у відповідь (а це пообіцяли зробити Китай, Велика Британія та ЄС), економіка в глобальному вибірі ще більше сповільниться.

Тим часом, за даними Reuters, золото досягло нового цінового рекорду трохи вище 3160 доларів за унцію, що свідчить про намагання інвесторів захиститися від ймовірної кризи завдяки надійному інструменту. Натомість ціни на нафту впали більш ніж на 6%,реагуючи на майбутню рецесію.

Американські фондові біржі також негативно відреагували на мита. S&P 500 впав на 3,4% (41% доходів компаній S&P 500 надходить з-за кордону), Nasdaq Composite — на 4,6%. Серед найбільш постраждалих — корпорація Apple, яка втратила понад 250 мільярдів доларів ринкової вартості. Долар впав на 2,4% проти кошика конкурентів.

Дональд Трамп, натомість, констатував, що “операцію завершено”, а пацієнт (американська економіка) “вижив і одужує”.

А якими є наслідки для України?

На думку міністерки економіки України Юлії Свириденко, “ситуація складна, але не критична”.

Фото: Олег Переверзев Юлія Свириденко, перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України

На її думку, в України є шанси домовитись на інші умови, однак, “якщо все залишиться як є, то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках”.

Торік експорт України до США становив 874 млн доларів, з яких 363 млн припадало на чавун і ще 112 млн — на труби.

Натомість країна купила в США товарів на суму 3,4 млрд. Українські мита на американські товари досить низькі — на автомобілі ставка 10%, на вугілля і нафту — 0%.

Однак ми можемо з часом відчути на собі довготривалі наслідки глобальної торговельної війни: уповільнення економіки ЄС, Великої Британії та Японії може вплинути на рішучість наших партнерів підтримувати нашу державу. Також економічні проблеми посилюють електопальні шанси європейських правих популістів, значна частина яких ставить під сумнів доцільність підтримки України.

Чи може Дональд Трамп переглянути мита?

Звісно, так. Дональд Трамп не раз демонстрував, що здатен змінювати своє ставлення до тієї чи іншої проблеми буквально за лічені дні. Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що США дадуть своїм торговим партнерам час на врегулювання. Однак він застеріг їх від кроків у відповідь: “Моя порада кожній країні прямо зараз: не мститися, сидіти, склавши руки, взяти це до уваги. Давайте подивимося, як воно піде. Якщо ви помститесь, буде ескалація. Якщо ви не помститесь, це буде найвища оцінка”.