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Рятувальники попереджують про мокрий сніг та заморозки 6-7 квітня

Можливі перебої в роботі транспорту, енергетичних та комунальних служб.

Рятувальники попереджують про мокрий сніг та заморозки 6-7 квітня
Фото: Фото з відкритих джерел

У Державній службі України повідомили з посиланням дані Укргідрометцентру про ускладнення 6-7 квітня погодних умов в Україні. 

У західних областях, Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях очікуються: 

  • мокрий сніг та сніг (місцями до 15 см);
  • ожеледиця на дорогах;
  • пориви вітру до 15-20 м/с (особливо в західних областях);
  • нічні заморозки 0…-6°C, у Карпатах – до -10°C.

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Через переміщення арктичного повітря та активний циклон 8-10 квітня холодна погода із нічними заморозками пошириться на більшість території України.

Також можливі перебої в роботі транспорту, енергетичних та комунальних служб.

“Закликаємо водіїв та пішоходів бути обережними на дорогах! Подбайте про свою безпеку та тепло!”, ‒ закликали рятувальники.

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