Рятувальники попереджують про мокрий сніг та заморозки 6-7 квітня

Можливі перебої в роботі транспорту, енергетичних та комунальних служб.

У Державній службі України повідомили з посиланням дані Укргідрометцентру про ускладнення 6-7 квітня погодних умов в Україні.

У західних областях, Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях очікуються:

мокрий сніг та сніг (місцями до 15 см);

ожеледиця на дорогах;

пориви вітру до 15-20 м/с (особливо в західних областях);

нічні заморозки 0…-6°C, у Карпатах – до -10°C.

Через переміщення арктичного повітря та активний циклон 8-10 квітня холодна погода із нічними заморозками пошириться на більшість території України.

Також можливі перебої в роботі транспорту, енергетичних та комунальних служб.

“Закликаємо водіїв та пішоходів бути обережними на дорогах! Подбайте про свою безпеку та тепло!”, ‒ закликали рятувальники.