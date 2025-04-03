Естонія планує закупити ЗРК для захисту від балістики

Країна вивчає системи ППО і ПРО ізраїльського, американського та франко-італійського виробництва.

Естонія планує створити систему захисту проти балістичних ракет. Наразі країна вивчає ізраїльські, американські та франко-італійські засоби ППО та ПРО, зокрема і Patriot.

Як пише ERR, імовірно, вартість закупівлі сягне більше одного мільярда євро.

"Ми говоримо про європейську систему SAMP/T з ракетами Aster, також говоримо, звичайно, про Patriot, і про ізраїльську систему "Праща Давида", – сказав представник Державного центру оборонних інвестицій Маті Тікерпуу.

В Естонії є багато об'єктів: аеродроми, порти, командні пункти Сил оборони, залізничні вузли, і їх знищення може суттєво обмежити можливості країни та її союзників.

Для країни підійде система, яка вражає цілі на відстані до 100 кілометрів та на висоті до 20 кілометрів. Досвід України показує, що з цим справляються як спільний французько-італійський ЗРК SAMP/T, який використовує ракети Aster, і американський Patriot.

ЗРК Patriot, розроблений у співпраці американських компаній Raytheon, Lockheed Martin та Boeing, є найбільш поширеною із трьох систем озброєння. Окрім збройних сил США, його використовують як мінімум шість інших країн НАТО та Україна.

Тікерпуу повідомив, що Естонія вже зв'язалася з усіма виробниками, і країна має опис усіх ЗРК.

"Тепер необхідно перейти до конкретики і почати говорити про кількості, терміни постачання та ціни", – сказав він.

Перша очна зустріч має відбутися вже у квітні, друга запланована на травень. Але перед цим Сили оборони мають підрахувати, скільки ЗРК потрібно. Для цього оцінюють, скільки об'єктів потребує захисту і як противник може їх атакувати.

МІністр оборони країни Ханно Певкур підтвердив, що плани фінансування оборонних інвестицій мають бути завершені у квітні. Він наголосив, що вибір системи ППО великої дальності також може залежати від походження грошей.

"Якщо ми використовуватимемо спільні європейські кредитні гроші, то очевидно, що переважна більшість систем походитиме із Європи. Якщо ми використовуватимемо гроші естонських платників податків, то наші руки будуть розв'язані", – пояснив міністр.

Важливо і те, що в Естонії перебувають солдати двох країн-виробників систем озброєння – США та Франції."У разі таких дуже великих інвестицій уряд повинен дивитися на це через призму стратегічного партнерства. Тобто брати з ринку найдешевший чи найшвидший - можливо, не найрозумніший вибір", – сказав Певкур.