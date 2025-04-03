Reuters: ЄС проголосує наступного тижня щодо контрзаходів проти мит США на сталь і алюміній

Пропозицію Єврокомісії буде прийнято, якщо проти неї не виступить кваліфікована більшість із 15 країн-членів

Держави-члени Європейського Союзу збираються проголосувати наступної середи 9 квітня щодо контрзаходів проти мит на сталь і алюміній, які вводять Сполучені Штати.

Про це повідомив у четвер високопоставлений чиновник ЄС, пише Reuters.

Пропозицію Комісії буде прийнято, якщо проти неї не виступить кваліфікована більшість із 15 країн-членів, що представляють 65% населення ЄС.

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Узбекистану заявила, що адміністрація Дональда Трампа завдала великого удару по світовій економіці, який "матиме величезні негативні наслідки для мільйонів людей".

ЄС "готовий відповідати і вже фіналізує перший пакет контрзаходів". Проте у Брюсселі вважають, що не пізно вирішити суперечливі питання шляхом переговорів, "усуваючи перепони, а не встановлюючи їх".