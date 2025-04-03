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“Складно, але не критично”: міністерка економіки пояснила, що означають для України нові мита від США

Для України діятиме загальне мито на рівні 10%. Якогось окремого вищого мита щодо України немає.

“Складно, але не критично”: міністерка економіки пояснила, що означають для України нові мита від США
Юлія Свириденко, перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України
Фото: Олег Переверзев

Міністерка економіки України Юлія Свириденко пояснила, що означають для України нові мита від США. Вона стверджує, що “ситуація складна, але не критична”. 

Для країни діятиме загальне мито на 10%. Якогось окремого вищого мита, як от у Молдови 31% чи у ЄС 20%, щодо України немає. 

Торік експорт України до Сполучених Штатів становив $874 млн, з яких $363 припадало на чавун і ще $112 млн – труби. 

Натомість країна купила в США товарів на суму $3,4 млрд. Українські мита на американські товари досить низькі – на автомобілі ставка 10%, на вугілля і нафту – 0%.

Тому зараз, на думку Свириденко, є шанси домовитись на інші умови – американська заява чітко говорить про таку можливість.

“Якщо все залишиться як є, то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках. Тому ми вже працюємо над тим, щоб для України були кращі умови”, – повідомила Свириденко. 

Міністерка зазначила, що Україна експортує до США понад 600 різних категорій товарів (дуже різних – навіть гайкові ключі), з них 65 видів продукції – на суму більше $1 млн.

“Україна має, що запропонувати Сполученим Штатам Америки як надійний союзник та партнер. Від справедливих мит виграють обидві наші країни”, – підсумувала Свириденко.

  • Президент США Дональд Трамп підписав указ про оголошення на території країни надзвичайного стану в економіці для реалізації анонсованої ним нової митної політики, яка передбачає застосування "взаємних тарифів" у щонайменше 10%. Універсальний тариф у 10% набуде чинності 5 квітня. Натомість підвищені мита для тих країн, з якими у США "найбільший торговельний дефіцит", будуть застосовуватися вже з 9 квітня.
  • Китай, який, за даними Білого дому, бере 67% від вартості, платитиме 34% у відповідь, а Євросоюз матиме ставку у розмірі 20%. 24% доведеться викласти за імпорт товарів з Японії, 25% з Південної Кореї, 26% з Індії.
  • Республіканець також офіційно підтвердив запровадження мита у 25% на імпорт автомобілів.
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