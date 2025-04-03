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Генерал Каволі: українці, схоже, розв’язали деякі свої проблеми з живою силою

Росіяни потерпають від нестачі бронетехніки та живої сили.

Генерал Каволі: українці, схоже, розв’язали деякі свої проблеми з живою силою
Кристофер Каволі
Фото: wikipedia.org

Головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі розповів про ситуацію на фронті в Україні, передає Укрінформ.

“Українці зайняли дуже міцні оборонні позиції, добре окопалися і, схоже, розв’язали деякі свої проблеми з живою силою, які були настільки гострими минулої осені”, - зазначив Каволі.

Генерал уточнив, що в Україні розширили кількість громадян, які можуть бути мобілізовані.

“Вони збільшили кількість людей, доступних для добровільного найму, і зробили гарну роботу, переправивши людей зі штабу на фронт”, - зазначив він.

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Крім того, підкреслив Каволі, росіяни потерпають від нестачі бронетехніки та живої сили, і обидві сторони “покладаються на далекобійні атаки”. 

Армія РФ застосовує крилаті ракети та КАБи, а українці покладаються здебільшого на дрони-камікадзе та на деякі системи крилатих ракет власного виробництва.

Також Каволі відкинув твердження, що програш України у війні може бути “неминучим”.

“Українці зараз на дуже сильних позиціях і щотижня покращують свою спроможність генерувати силу й зміцнювати власні позиції”, - наголосив генерал.

Він також застеріг від будь-якого скорочення американської підтримки, в тому числі обміну розвідданими.

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