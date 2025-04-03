Генерал Каволі: українці, схоже, розв’язали деякі свої проблеми з живою силою

Головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі розповів про ситуацію на фронті в Україні, передає Укрінформ.
“Українці зайняли дуже міцні оборонні позиції, добре окопалися і, схоже, розв’язали деякі свої проблеми з живою силою, які були настільки гострими минулої осені”, - зазначив Каволі.
Генерал уточнив, що в Україні розширили кількість громадян, які можуть бути мобілізовані.
“Вони збільшили кількість людей, доступних для добровільного найму, і зробили гарну роботу, переправивши людей зі штабу на фронт”, - зазначив він.
Крім того, підкреслив Каволі, росіяни потерпають від нестачі бронетехніки та живої сили, і обидві сторони “покладаються на далекобійні атаки”.
Армія РФ застосовує крилаті ракети та КАБи, а українці покладаються здебільшого на дрони-камікадзе та на деякі системи крилатих ракет власного виробництва.
Також Каволі відкинув твердження, що програш України у війні може бути “неминучим”.
“Українці зараз на дуже сильних позиціях і щотижня покращують свою спроможність генерувати силу й зміцнювати власні позиції”, - наголосив генерал.
Він також застеріг від будь-якого скорочення американської підтримки, в тому числі обміну розвідданими.