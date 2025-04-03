Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією

Наслідки російського удару по Дніпропетровщині 3 квітня 2025 року

Сьогодні, 3 квітня, російська окупаційна армія завдала ударів по двом районам Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зокрема, у Нікопольському районі росіяни атакували Марганецьку громаду та райцентр безпілотниками та важкою артилерією.

Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав, хоча й виникла пожежа. Пошкоджені комунальне підприємство, 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, гараж та авто.

Надвечір окупанти вдарили по Межівській, Великомихайлівській та Маломихайлівській громадах на Синельниківщині.

Постраждали, попередньо, троє людей, зайнялася приватна оселя, ще з десяток – понівечені, зачепило лінії електропередач та водогін.