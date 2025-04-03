СБУ розповіла про зрадників, які реалізовують проєкт Кремля про «зовнішнє управління» Україною

Служба безпеки України зібрала доказову базу на групу зрадників, які намагаються реалізувати російський проєкт щодо встановлення «зовнішнього управління» Україною.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Лідером угруповання є Дмитро Василець – голова забороненої партії «Держава», якого раніше вже заочно засудили за підтримку російської агресії. До його групи входять:

Валентин Рибін – адвокат Анатолія Шарія, який підозрюється у держзраді;

Олександр Скубченко – екскоментатор проросійських телеканалів в Україні, який зараз регулярно з’являється на росТБ;

Олександр Семченко – заступник голови «Держави», що переховується в РФ;

Павло Оніщенко – очільник проросійського об’єднання «Слобожанська січ»;

Віктор Малафеєв – пропагандист, який також займається збором коштів на підтримку російських військ;

Максим Шихалєєв – кримський колаборант, який підтримав окупацію півострова в 2014 році.

Спецслужба зазначила, що фігуранти переховуються в Росії та проголосили себе «єдиною легітимною владою» України. Вони публічно просувають план капітуляції держави, організовують пропагандистські заходи та співпрацюють з російськими спецслужбами.

Зокрема, цього тижня зловмисники взяли участь у форумі «єдності» в Москві, де разом із російськими політиками, пропагандистами та ідеологами, зокрема, Олександром Дугіним, обговорювали створення так званої «перехідної адміністрації» під контролем РФ та США.

Учасники угруповання створили сайт, стилізований під українські державні ресурси, запустили «онлайн-референдум» щодо майбутнього України та навіть розробили копію порталу «Дія» для фальсифікації результатів голосування.

Також вони отримали завдання від російських кураторів створити «представництва» своєї організації в країнах ЄС, щоб видавати їх за альтернативу українським дипустановам.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України – дії, спрямовані на насильницьке повалення конституційного ладу.