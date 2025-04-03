Зеленський відвідав село Ягідне на Чернігівщині у третю річницю звільнення регіону від російських окупантів

Під час окупації Ягідного в березні 2022 року всіх жителів майже місяць утримували в підвалі місцевої школи. Через нелюдські умови в підвалі померли 10 жителів села, ще 17 російські окупанти вбили.

З нагоди третьої річниці звільнення Ягідного на Чернігівщині від російських окупантів президент України Володимир Зеленський приїхав у село, щоб підтримати людей, які в ньому живуть, і збереження пам’яті про те, через що їм довелося пройти, повідомляє Офіс президента.

Під час окупації Ягідного в березні 2022 року всіх жителів майже місяць утримували в підвалі місцевої школи: це понад 350 людей. Серед заручників було майже 80 дітей, наймолодшому з яких на той момент виповнилося лише півтора місяця. Люди спали сидячи й могли виходити на вулицю лише раз на день.

Президент відвідав школу, де йому показали проєкт її реконструкції, а також ознайомився з перебігом відбудови села.

Зі 150 пошкоджених і 16 зруйнованих будинків наразі відновлено 56. У Ягідному триває відбудова, ремонт доріг і тротуарів, а також зведення спортивно-культурного центру Urban Park, де облаштують спортивний і дитячий майданчики, пішохідні доріжки та зелену зону.

Володимир Зеленський також відвідав один із будинків, де проходить відновлення, і поспілкувався з жителями села.

Окупація Ягідного тривала 27 днів: з 3-го до 30 березня 2022 року. Через нелюдські умови в підвалі померли 10 жителів села, ще 17 російські окупанти вбили.

Також Зеленський зустрівся з керівниками територіальних громад Чернігівщини.

Начальник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус поінформував, що Росія щодня обстрілює область. З початку року внаслідок ворожих атак загинули двоє цивільних і ще 26 поранені. Також він додав, що 81 % обʼєктів інфраструктури, що були зруйновані, уже відбудовані або перебувають у процесі відновлення.

Також обговорили підтримку підприємців та реалізацію програм підтримки бізнесу. Глава держави закликав представників громад Чернігівщини пропонувати ініціативи для розвитку підприємництва у прифронтових регіонах.

Серед інших важливих тем – забезпечення учнів безкоштовним харчуванням, збільшення кількості закупівель шкільних автобусів та будівництво укриттів у школах і дитячих садках. Президент зазначив, що обговорить із прем’єр-міністром питання субвенцій для облаштування додаткових укриттів у прифронтових областях.