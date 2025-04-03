Умєров звернувся до міністрів оборони країн ЄС: більше зброї для України - означає коротший шлях до миру

Україна сконцентрована на утриманні лінії фронту, захисті неба та розвитку далекобійних спроможностей, але все ще має потреби в боєприпасах.

Міністр оборони Рустем Умєров звернувся до учасників засідання міністрів оборони країн Європейського Союзу, яке відбувається у Варшаві в межах головування Польщі в Раді ЄС. Він наголосив, що Україна наразі сконцентрована на утриманні лінії фронту, захисті неба та розвитку далекобійних спроможностей, але все ще має потреби в боєприпасах та іншому озброєнні

Про це він повідомив у Telegram.

Умєров подякував європейським партнерам за незмінну солідарність та підтримку України впродовж 11 років протистояння російській агресії, зокрема - протягом понад трьох років повномасштабного вторгнення.

"Зараз, як ніколи раніше, нам необхідно спільно зміцнювати Україну, посилювати тиск на Росію та координувати наші дії у безпековій сфері", - сказав міністр оборони.

Він розповів, що має план дій, спрямований на примушення Росії до реальних переговорів. Разом із союзниками зосереджені на трьох ключових цілях:

утримання лінії фронту

захист українського неба — створення потужної системи ППО для безпеки міст, економіки та армії

розвиток далекобійних спроможностей для ураження логістики та знищення наступального потенціалу ворога.

Умєров наголосив, що більше зброї для України - означає коротший шлях до миру. Тому нам потрібна підтримка в ключових напрямках. Це: боєприпаси; ракети великої дальності; бронетехніка; авіація та засоби протиповітряної оборони.

Окрему увагу голова Міноборони приділив питанням оборонної промисловості. Він зазначив, що посилення спроможностей українського ВПК - це внесок у безпеку не лише України, а й усього європейського простору.

"Ми відкриті до спільних проєктів - як за "данською моделлю", так і в інших форматах. Україна також готова інвестувати в оборонну промисловість країн ЄС. Наша стратегічна мета - повна інтеграція української промислової бази в європейську оборонну екосистему. Розширення військової допомоги та розвиток спільного виробництва - це шлях до справедливого й тривалого миру в Україні та на всьому континенті", - додав Умєров.