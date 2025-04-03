Важкий, та швидкий, захищений, але вразливий: командир танку розповідає про роботу на нулі без GPS та танкові двобої
Важкий, та швидкий, захищений, але вразливий: командир танку розповідає про роботу на нулі без GPS та танкові двобої
Причіпна гармата «Богдана» йде у серійне виробництво
Причіпна гармата «Богдана» йде у серійне виробництво
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Радник Трампа заявив, що жодна зі сторін у війні не отримає те, що хоче
Радник Трампа заявив, що жодна зі сторін у війні не отримає те, що хоче
Рокер, який пив віскі, перетворився на найнебезпечнішого лідера ісламістів у Західній Африці
Рокер, який пив віскі, перетворився на найнебезпечнішого лідера ісламістів у Західній Африці
У Литві знайшли тіло четвертого зниклого солдата-американця
У Литві знайшли тіло четвертого зниклого солдата-американця
Оксана Забужко: «Чому ми нічого не навчилися з історії»
Оксана Забужко: «Чому ми нічого не навчилися з історії»
Про «духівника» Трампа
Про «духівника» Трампа
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
ГоловнаСуспільствоЖиття

Умєров звернувся до міністрів оборони країн ЄС: більше зброї для України - означає коротший шлях до миру

Україна сконцентрована на утриманні лінії фронту, захисті неба та розвитку далекобійних спроможностей, але все ще має потреби в боєприпасах. 

Умєров звернувся до міністрів оборони країн ЄС: більше зброї для України - означає коротший шлях до миру
Рустем Умєров
Фото: Міноборони

Міністр оборони Рустем Умєров звернувся до учасників засідання міністрів оборони країн Європейського Союзу, яке відбувається у Варшаві в межах головування Польщі в Раді ЄС. Він наголосив, що Україна наразі сконцентрована на утриманні лінії фронту, захисті неба та розвитку далекобійних спроможностей, але все ще має потреби в боєприпасах та іншому озброєнні

Про це він повідомив у Telegram.

Умєров подякував європейським партнерам за незмінну солідарність та підтримку України впродовж 11 років протистояння російській агресії, зокрема - протягом понад трьох років повномасштабного вторгнення.

"Зараз, як ніколи раніше, нам необхідно спільно зміцнювати Україну, посилювати тиск на Росію та координувати наші дії у безпековій сфері", - сказав міністр оборони.

Він розповів, що має план дій, спрямований на примушення Росії до реальних переговорів. Разом із союзниками зосереджені на трьох ключових цілях:

  •  утримання лінії фронту
  •  захист українського неба — створення потужної системи ППО для безпеки міст, економіки та армії
  •  розвиток далекобійних спроможностей для ураження логістики та знищення наступального потенціалу ворога.

Умєров наголосив, що більше зброї для України - означає коротший шлях до миру. Тому нам потрібна підтримка в ключових напрямках. Це: боєприпаси; ракети великої дальності; бронетехніка; авіація та засоби протиповітряної оборони.

Окрему увагу голова Міноборони приділив питанням оборонної промисловості. Він зазначив, що посилення спроможностей українського ВПК - це внесок у безпеку не лише України, а й усього європейського простору.

"Ми відкриті до спільних проєктів - як за "данською моделлю", так і в інших форматах. Україна також готова інвестувати в оборонну промисловість країн ЄС. Наша стратегічна мета - повна інтеграція української промислової бази в європейську оборонну екосистему. Розширення військової допомоги та розвиток спільного виробництва - це шлях до справедливого й тривалого миру в Україні та на всьому континенті", - додав Умєров.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies