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У чотирьох містах відкрилися Центри підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти

Центри відкрили у Львові, Миколаєві, Вінниці та Харкові.

У чотирьох містах відкрилися Центри підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти
Фото ілюстративне
Фото: Анатолій Сірик

У Львові, Миколаєві, Вінниці та Харкові сьогодні, 3 квітня, розпочали роботу Центри підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти, де громадяни зможуть отримати допомогу та необхідну інформацію.

Про це повідомили у МВС.

Контакти центрів: 

  • м. Львів: вул. Стрийська 83, тел +380506948423, +380682362883 
  • м. Вінниця, вул. Театральна, 10, тел. +380966396255, +380961348565 
  • м. Миколаїв: із міркувань безпеки адресу не розголошуємо, запис та деталі за тел. +380668690554, +380668224702 
  • м. Харків: із міркувань безпеки адресу не розголошують, запис та деталі за тел. +380664280401,+380633113540, +380931681851 

Графік роботи центрів: з понеділка по пʼятницю з 10:00 до 17:00. 

Фото: МВС

У центрах підтримки допомогу родинам надаватимуть: 

  • регіональні представники Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
  • головні спеціалісти Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
  • представники військових частин ЗСУ, НГУ, органів та підрозділів Держприкордонслужби, Національної поліції, ДСНС, в яких проходив службу зниклий безвісти чи полонений;
  • співробітники Служби безпеки України;
  • співробітники Служби зовнішньої розвідки; 
  • слідчі Національної поліції;
  • фахівці з юридичної підтримки та психологічної допомоги.

Ці центри працюватимуть під час перехідного періоду, доки не будуть створені представництва (регіональні робочі групи) Координаційного штабу, або ж поки не відновлять свою роботу регіональні консультаційні центри Координаційного штабу.

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