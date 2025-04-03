У чотирьох містах відкрилися Центри підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти

Центри відкрили у Львові, Миколаєві, Вінниці та Харкові.

У Львові, Миколаєві, Вінниці та Харкові сьогодні, 3 квітня, розпочали роботу Центри підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти, де громадяни зможуть отримати допомогу та необхідну інформацію.

Про це повідомили у МВС.

Контакти центрів:

м. Львів: вул. Стрийська 83, тел +380506948423, +380682362883

м. Вінниця, вул. Театральна, 10, тел. +380966396255, +380961348565

м. Миколаїв: із міркувань безпеки адресу не розголошуємо, запис та деталі за тел. +380668690554, +380668224702

м. Харків: із міркувань безпеки адресу не розголошують, запис та деталі за тел. +380664280401,+380633113540, +380931681851

Графік роботи центрів: з понеділка по пʼятницю з 10:00 до 17:00.

Фото: МВС

У центрах підтримки допомогу родинам надаватимуть:

регіональні представники Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

головні спеціалісти Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

представники військових частин ЗСУ, НГУ, органів та підрозділів Держприкордонслужби, Національної поліції, ДСНС, в яких проходив службу зниклий безвісти чи полонений;

співробітники Служби безпеки України;

співробітники Служби зовнішньої розвідки;

слідчі Національної поліції;

фахівці з юридичної підтримки та психологічної допомоги.

Ці центри працюватимуть під час перехідного періоду, доки не будуть створені представництва (регіональні робочі групи) Координаційного штабу, або ж поки не відновлять свою роботу регіональні консультаційні центри Координаційного штабу.