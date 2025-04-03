Кількість поранених у Кривому Розі зросла до 17

11 з них залишаються ушпиталеними.

Кількість поранених унаслідок російського удару по Кривому Розі зросла до 17. Ще чотири людини убиті, повідомив у ранковому зведенні голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

З 17 потерпілих 11 людей залишаються в лікарні. Серед пошкоджених об'єктів – дев'ять багатоповерхових будинків, авто. Гаражі, пошта, АЗС та адмінбудівлі.

"На місці розгорнули штаб допомоги, де можна отримати будматеріали і подати заяву на матеріальну допомогу від міста. Підтримали людей і благодійники", – прокоментував Лисак.

Бив ворог вночі і по інших населених пунктах області. У Павлограді внаслідок атаки БпЛА побиті вікна в адмінбудівлі і двох п'ятиповерхівках.

"По Межівській громаді Синельниківського району російська армія поцілила дроном. Є пошкодження будівель", – сказав Лисак.

Загалом над областю захисники збили цієї ночі десять дронів.