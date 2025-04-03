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Кількість поранених у Кривому Розі зросла до 17

11 з них залишаються ушпиталеними. 

Кількість поранених у Кривому Розі зросла до 17
Кривий Ріг після удару
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА у Telegram

Кількість поранених унаслідок російського удару по Кривому Розі зросла до 17. Ще чотири людини убиті, повідомив у ранковому зведенні голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

З 17 потерпілих 11 людей залишаються в лікарні. Серед пошкоджених об'єктів – дев'ять багатоповерхових будинків, авто. Гаражі, пошта, АЗС та адмінбудівлі. 

"На місці розгорнули штаб допомоги, де можна отримати будматеріали і подати заяву на матеріальну допомогу від міста. Підтримали людей і благодійники", – прокоментував Лисак.

Бив ворог вночі і по інших населених пунктах області. У Павлограді внаслідок атаки БпЛА побиті вікна в адмінбудівлі і двох п'ятиповерхівках.

"По Межівській громаді Синельниківського району російська армія поцілила дроном. Є пошкодження будівель", – сказав Лисак.

Загалом над областю захисники збили цієї ночі десять дронів. 

  • Учора вдень Росія атакувала Дніпро, а невдовзі після цього – і Кривий Ріг. Балістикою вдарила по підприємству, убила чотирьох людей. Станом на учорашній вечір було відомо про 14 поранених. Усі загиблі – цивільні люди, повідомив президент. 
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