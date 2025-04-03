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​Армія ворога за добу втратила майже 1400 солдатів

Від початку вторгнення війська РФ втратили близько 919 570 осіб.

​Армія ворога за добу втратила майже 1400 солдатів
Втрати окупантів на Покровському напрямку, фото ілюстративне
Фото: x.com/solonko

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1390 окупантів, 6 ворожих танків, 22 бойові броньовані машини, 49 артилерійських систем, 1 РСЗВ.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 919 570 (+1390) осіб,
  • танків ‒ 10521 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21902 (+22) од,
  • артилерійських систем – 25625 (+49) од,
  • РСЗВ – 1348 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1123 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31597 (+92),
  • крилаті ракети ‒ 3123 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 42775 (+88) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3787 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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