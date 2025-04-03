​Армія ворога за добу втратила майже 1400 солдатів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1390 окупантів, 6 ворожих танків, 22 бойові броньовані машини, 49 артилерійських систем, 1 РСЗВ.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 919 570 (+1390) осіб,
- танків ‒ 10521 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21902 (+22) од,
- артилерійських систем – 25625 (+49) од,
- РСЗВ – 1348 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1123 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31597 (+92),
- крилаті ракети ‒ 3123 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 42775 (+88) од,
- спеціальна техніка ‒ 3787 (+0).
Дані уточнюються.