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Уночі та зранку росіяни здійснили 35 обстрілів Сумщини

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська громади.

Уночі та зранку росіяни здійснили 35 обстрілів Сумщини
Фото: unn.ua

Уночі та зранку росіяни здійснили 35 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 51 вибух. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Краснопільська громада: здійснено мінометні обстріли (4 вибухи), удари КАБ (7 вибухів), удар FPV дроном (1 вибух), удар БПЛА (2 вибухи). Внаслідок удару пошкоджено будівлю «Центру дитячої та юнацької творчості» та банку.

Юнаківська громада: завдано удар FPV дронами (4 вибухи), авіаційні удари з використанням КАБ (2 вибухи).

Великописарівська громада: 16 мін скинули росіяни на територію громади. Також були удари КАБами (9 вибухів).

Хотінська громада: зафіксовано здійснення авіаційних ударів з використанням КАБ (4 вибухи).

Миропільська громада: ворог вдарив КАБами (2 вибухи).

Вранці Генштаб повідомив, що найбільше боїв за добу відбулося на Покровському, Торецькому та Курському напрямках. Захисники відбили на фронті 216 атак ворога.

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