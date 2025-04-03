Загалом за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 175 людей, у тому числі 29 дітей.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 7 людей отримали поранення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 2 квітня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Покровську. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 3 квітня.

Покровський район. У Добропіллі поранено людину, пошкоджено адмінбудівлю і нежитлове приміщення. У Покровську 1 людина загинула і 6 поранено, пошкоджено 5 будинків; у Родинському пошкоджено будинок.

Краматорський район. У Торському Лиманської громади пошкоджено 2 будинки. У Костянтинівці пошкоджено 6 будинків і адмінбудівлю.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

Вранці Генштаб повідомив, що найбільше боїв за добу відбулося на Покровському, Торецькому та Курському напрямках. Захисники відбили на фронті 216 атак ворога.