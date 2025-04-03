СБУ заявила про затримання на хабарі одного з керівників податкової служби Сумської області

Слідство встановило, що посадовець причетний до вимагання неправомірної вигоди від підприємців. Задокументовано отримання хабаря від директора паливної компанії. В обмін на грошову «винагороду» чиновник обіцяв підприємцю надати ліцензії на продаж пального.

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань за сприяння Голови Державної податкової служби (ДПС) викрили злочинну діяльність керівника управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Сумській області, повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, посадовець причетний до вимагання неправомірної вигоди від підприємців.

Задокументовано, як фігурант одержав хабар від директора компанії, що займається оптовою торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом.

В обмін на грошову «винагороду» чиновник обіцяв підприємцю надати ліцензії на продаж пального.

Для комунікації з очільником компанії та передачі хабаря посадовець залучив свого знайомого як посередника.

Служба безпеки задокументувала одержання чиновником неправомірної вигоди і затримала його разом із посередником «на гарячому» під час передачі хабаря.

Обом фігурантам готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.