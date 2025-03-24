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На користь держави стягнули мільйонні активи екскерівника податкової служби Сумщини

Посадовець придбав авто та нерухомість на суму, що значно перевищує офіційні доходи податківця.

На користь держави стягнули мільйонні активи екскерівника податкової служби Сумщини
Фото: З відкритих джерел

Працівники ДБР виявили у одного з керівників Головного управління Держподаткової служби в Сумській області активи на мільйони гривень, походження яких не має обґрунтованих підстав, йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.

У червні 2023 року посадовець придбав для дружини люксовий автомобіль за понад 3 млн грн. Формально покупку оформили на підставну особу.

У 2020–2023 роках він придбав у Дніпрі три квартири та одне нежитлове приміщення загальною вартістю понад 5 млн грн. Нерухомість була зареєстрована на його тещу-пенсіонерку.

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Загалом на авто та нерухомість витрачено понад 7 млн грн, що значно перевищує офіційні доходи податківця.

Зібрані ДБР докази та уточнюючі матеріали НАЗК передали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На їхній підставі прокурори САП звернулися до Вищого антикорупційного суду із позовом про визнання цих активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.

На активи накладено арешт.

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