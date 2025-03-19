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Правоохоронці викрили 40 тон підпільного тютюну

Також поліцейські вилучили 437 500 пачок готової продукції.

Правоохоронці викрили 40 тон підпільного тютюну

Національна поліція та Бюро економічної безпеки завадили потраплянню на ринок майже 1 000 000 підпільних пачок цигарок, повідомили у Нацполіції.

Підпільне виробництво, зберігання сировини та готової продукції були розташовані в різних точках Київської області, а продаж здійснювався на всій території України через роздрібну торгівельну мережу, перевезення поштою, а також через телеграм-канал. 

Правоохоронці вилучили 437 500 пачок готової продукції, понад 44 тони тютюну, з якого підпільні виробники могли виготовити майже 500 тис. пачок сигарет, а також понад 3,6 млн марок акцизного податку, невідомого походження.

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