Національна поліція та Бюро економічної безпеки завадили потраплянню на ринок майже 1 000 000 підпільних пачок цигарок, повідомили у Нацполіції.

Підпільне виробництво, зберігання сировини та готової продукції були розташовані в різних точках Київської області, а продаж здійснювався на всій території України через роздрібну торгівельну мережу, перевезення поштою, а також через телеграм-канал.

Правоохоронці вилучили 437 500 пачок готової продукції, понад 44 тони тютюну, з якого підпільні виробники могли виготовити майже 500 тис. пачок сигарет, а також понад 3,6 млн марок акцизного податку, невідомого походження.