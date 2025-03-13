У разі успіху, ця схема коштувала б чоловіку $5000

У Львівській області прикордонники зупинили киянина, який намагався незаконно перетнути держкордон у вантажівці.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Спочатку молодик ховався у спальному мішку у кабіні, а перед початком процедури контролю вийшов з авто, щоб залишитись непоміченим для прикордонників.

“У разі успіху, ця схема коштувала б чоловіку $5000. Натомість тепер їм з водієм загрожують адміністративна та кримінальна відповідальність”, ‒ йдеться у пресрелізі.

У Запоріжжі під час отримання хабаря затримали посадовця Військової служби правопорядку, який обіцяв місцевому жителю за 4 тисячі доларів оформити йому документи для виїзду за кордон.