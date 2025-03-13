Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Не опинитися в чиємусь меню
Не опинитися в чиємусь меню
Цифри невідомі, але проблема є: як, які психоактивні речовини і чому вживають військовослужбовці та ветерани України
Цифри невідомі, але проблема є: як, які психоактивні речовини і чому вживають військовослужбовці та ветерани України
СБУ: до теракту в Івано-Франківську причетні двоє підлітків. Один з них загинув
СБУ: до теракту в Івано-Франківську причетні двоє підлітків. Один з них загинув
Три місяці після зникнення МСЕКів. Нова система — досвід лікарів і пацієнтів
Три місяці після зникнення МСЕКів. Нова система — досвід лікарів і пацієнтів
Європа посилює українську ППО
Європа посилює українську ППО
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
ГоловнаПраво

Киянин-ухилянт хотів перетнути кордон у вантажівці

У разі успіху, ця схема коштувала б чоловіку $5000

Киянин-ухилянт хотів перетнути кордон у вантажівці

У Львівській області прикордонники зупинили киянина, який намагався незаконно перетнути держкордон у вантажівці. 

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Спочатку молодик ховався у спальному мішку у кабіні, а перед початком процедури контролю вийшов з авто, щоб залишитись непоміченим для прикордонників. 

“У разі успіху, ця схема коштувала б чоловіку $5000. Натомість тепер їм з водієм загрожують адміністративна та кримінальна відповідальність”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Support LB.ua

У Запоріжжі під час отримання хабаря затримали посадовця Військової служби правопорядку, який обіцяв місцевому жителю за 4 тисячі доларів оформити йому документи для виїзду за кордон.

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies