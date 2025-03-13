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ВР підтримала за основу законопроєкт про компенсації військовим за невикористані відпустки

За документ проголосували 290 народних депутатів. 

ВР підтримала за основу законопроєкт про компенсації військовим за невикористані відпустки
Фото: АрміяInform

Сьогодні, 13 березня народні депутати підтримали за основу законопроєкт №11495, який передбачає виплату військовим компенсацій за невикористані відпустки.

Про це повідомила депутатка Ірина Геращенко.

"ВР за основу підтримала законопроєкт про компенсацію військовослужбовцям за невикористану відпустку #11495", –  написала вона у телеграмі. 

Документ підтримали 290 народних обранців. 

Законопроєкт передбачає, що військовослужбовці, які не змогли використати свої щорічні та додаткові відпустки під час мобілізації, отримають грошову компенсацію за всі невикористані дні відпусток у разі звільнення зі служби.

Документ ще мають розглянути у другому читанні.

  • Восени минулого року уряд затвердив змінений порядок виплат компенсації за невикористані дні відпустки для родин загиблих військових та поліцейських.
  • Раніше Верховна Рада України ухвалила закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. 
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