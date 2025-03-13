ВР підтримала за основу законопроєкт про компенсації військовим за невикористані відпустки

Сьогодні, 13 березня народні депутати підтримали за основу законопроєкт №11495, який передбачає виплату військовим компенсацій за невикористані відпустки.

Про це повідомила депутатка Ірина Геращенко.

"ВР за основу підтримала законопроєкт про компенсацію військовослужбовцям за невикористану відпустку #11495", – написала вона у телеграмі.

Документ підтримали 290 народних обранців.

Законопроєкт передбачає, що військовослужбовці, які не змогли використати свої щорічні та додаткові відпустки під час мобілізації, отримають грошову компенсацію за всі невикористані дні відпусток у разі звільнення зі служби.

Документ ще мають розглянути у другому читанні.