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На Миколаївщині викрили адвокатку, яка хотіла підкупити прикордонника для ухилянта

Жінку затримали під час передачі так званого авансу.

На Миколаївщині викрили адвокатку, яка хотіла підкупити прикордонника для ухилянта

У Миколаївській області викрили адвокатку, яка спланувала нелегальне переправлення чоловіка призовного віку за кордон, повідомили у Державній прикордонній службі України.

Зловмисницю викрили оперативники відділу внутрішньої та власної безпеки ДПСУ спільно зі співробітниками СБУ.

Щоб забезпечити виїзд “клієнта”, вона запропонувала прикордоннику хабар у $5000, однак військовослужбовець доповів про це керівництву.

Жінку затримали під час передачі так званого авансу. Наразі їй оголошено про підозру.

“Державна прикордонна служба має нульову толерантність до корупції”, ‒ йдеться у пресрелізі.

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