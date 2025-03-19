Жінку затримали під час передачі так званого авансу.

У Миколаївській області викрили адвокатку, яка спланувала нелегальне переправлення чоловіка призовного віку за кордон, повідомили у Державній прикордонній службі України.

Зловмисницю викрили оперативники відділу внутрішньої та власної безпеки ДПСУ спільно зі співробітниками СБУ.

Щоб забезпечити виїзд “клієнта”, вона запропонувала прикордоннику хабар у $5000, однак військовослужбовець доповів про це керівництву.

Жінку затримали під час передачі так званого авансу. Наразі їй оголошено про підозру.

“Державна прикордонна служба має нульову толерантність до корупції”, ‒ йдеться у пресрелізі.