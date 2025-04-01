За перші місяці 2025 року Міноборони допустило до експлуатації понад 350 зразків ОВТ

Протягом першого кварталу 2025 року оборонне відомство кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони України понад 350 нових зразків озброєння і військової техніки. 87% з них – вітчизняного виробництва.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони.

Торік за аналогічний період було кодифіковано понад 100 зразків ОВТ. Серед них українського виробництва було менше половини.

Серед зразків ОВТ, що пройшли кодифікацію у першому кварталі 2025 року, переважають безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси до них, засоби радіоелектронної боротьби, автомобільна техніка, інженерні засоби, наземні роботизовані комплекси.

У переліку безпілотників, що від початку року кодифікували та допустили до експлуатації у Силах оборони, майже 20 зразків – із керуванням по оптоволокну.

"Аналіз російсько-української війни свідчить, що інноваційні інструменти відіграють все більшу роль на полі бою. Тому надважливо прискорити технологічне оновлення нашого війська", – зазначив заступник міністра оборони України Валерій Чуркін.