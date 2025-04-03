Генштаб попередив про підготовку МЗС Росії фейку стосовно ударів по енергетиці

Там запевнили, що Сили оборони дотримуються зобов'язань – на відміну від Москви.

Сили оборони неухильно дотримуються досягнутих із партнерами домовленостей не бити по ворожій енергетиці як на російській території, так і на окупованих землях. Удари зараз здійснюють лише по військових цілях російської окупаційної армії, повідомили в Генштабі.

Водночас домовленості енергетичного перемир'я неодноразово порушувала Росія. В останню декаду березня ворог неодноразово атакував енергетичні об'єкти в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській і Херсонській областях.

При цьому МЗС росіян підготувало чергове псевдозвернення про надумані удари по російських нафто-, газових та електропідприємствах.

"Дипломатичне відомство країни-агресора традиційно поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб перекласти на Україну власну провину за зрив мирного врегулювання і продовжити загарбницьку війну проти нашої держави", – прокоментували в Генштабі.