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У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)

За попередніми даними, у першому випадку причиною вибуху став газовий балон. У другому – невідомий предмет. 

Наслідки вибуху на ринку 'Юність'
Фото: НП
Наслідки вибуху на ринку 'Юність'

У Києві нині в двох районах сталися вибухи. Спершу на ринку "Юність", за попередніми даними, вибух спричинив газовий балон.

У КМДА і поліції повідомили, що загиблих двоє. Вибух трапився в кіоску, точну причину встановлюють. 

"Усі необхідні служби працюють на місці", – йдеться у повідомленні КМДА. 

Інформація про вибух надійшла сьогодні до Деснянського управління поліції, додали правоохоронці.

"На місце події було негайно скеровано слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та медиків. Наразі всі обставини події встановлюються. На місці продовжують працювати профільні служби", – йдеться у повідомленні. 

Згодом у КМДА повідомили про другий вибух – у Дніпровському районі.

Наслідки вибуху на ринку 'Юність'
Фото: НП
Наслідки вибуху на ринку 'Юність'

"Чоловік підняв невстановлений предмет, обмотаний дротом, біля гаражів. Постраждалого госпіталізували. Пожежі на місці події немає", – йдеться у повідомленні.

За уточненими даними КМДА, чоловік травмувався внаслідок вибуху біля гаражів. Попередньо відомо, що постраждалий знайшов шматок мідного дроту, на кінці якого був прив'язаний предмет, схожий на капсуль від гільзи, який він почав підігрівати запальничкою. Внаслідок вибуху уламками посікло живіт. Постраждалому надається медична допомога, без загрози для життя.

КМДА закликала не піднімати небезпечних предметів і не підходити до них. 

"Наголошуємо – у разі виявлення підозрілих предметів не підходьте до них близько та не чіпайте – це небезпечно!Нагадуємо алгоритм дій при виявленні таких знахідок:

  • одразу телефонуйте за номером "101";
  • позначте місце знахідки;
  • відійдіть від підозрілого предмета якомога далі;
  • дочекайтеся приїзду фахівців і вкажіть місце розташування підозрілого предмета;
  • у жодному разі не торкайтеся знахідок власноруч і не дозволяйте це робити іншим;
  • не переміщуйте предмети, не намагайтеся розібрати їх, заносити у приміщення, закопувати в землю, кидати у водойми тощо.

Будьте пильними та не наражайте себе й оточуючих на небезпеку!" – закликали в адміністрації.

Наслідки вибуху на ринку 'Юність'
Фото: НП
Наслідки вибуху на ринку 'Юність'

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