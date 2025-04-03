​Коломойському продовжили тримання під вартою у справі про організацію замовного вбивства адвоката в 2003 році

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання щодо строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для бізнесмена Ігоря Коломойського до 8 травня у справі про організацію замовного вбивства юриста Сергія Карпенка у 2003 році.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на пресслужбу суду.
Прокурор долучив до справи 5 томів з допитами свідків і висновками.
За даними слідства, Коломойський, діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. Події відбувалися у Феодосії (Крим).
Коломойський з вересня 2023 року перебуває під вартою за підозрою в шахрайстві та легалізації майна.
- У травні минулого року Офіс генерального прокурора оголосив Коломойському підозру в справі про організацію вбивство юриста. Свіжій підозрі передували декілька інших, зокрема щодо шахрайства й легалізації майна. Також його підозрюють у незаконному заволодінні 5,8 млрд гривень у 2013–2014 роках і понад 9,2 млрд грн ПриватБанку.
- Справу про напад на Карпенка реанімували не вперше. Жертві вдалося вижити, проте без смертей у цій справі не обійшлося. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Підозра через 20 років: навіщо Коломойському пригадали давню справу".