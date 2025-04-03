​Коломойському продовжили тримання під вартою у справі про організацію замовного вбивства адвоката в 2003 році

Прокурор долучив до справи 5 томів з допитами свідків і висновками.

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання щодо строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для бізнесмена Ігоря Коломойського до 8 травня у справі про організацію замовного вбивства юриста Сергія Карпенка у 2003 році.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на пресслужбу суду.

Прокурор долучив до справи 5 томів з допитами свідків і висновками.

За даними слідства, Коломойський, діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. Події відбувалися у Феодосії (Крим).

Коломойський з вересня 2023 року перебуває під вартою за підозрою в шахрайстві та легалізації майна.