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​Коломойському продовжили тримання під вартою у справі про організацію замовного вбивства адвоката в 2003 році

Прокурор долучив до справи 5 томів з допитами свідків і висновками. 

​Коломойському продовжили тримання під вартою у справі про організацію замовного вбивства адвоката в 2003 році
Ігор Коломойський у Шевченківському райсуді Києва
Фото: Стас Юрченко, Ґрати

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання щодо строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для бізнесмена Ігоря Коломойського до 8 травня у справі про організацію замовного вбивства юриста Сергія Карпенка у 2003 році.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на пресслужбу суду.

Прокурор долучив до справи 5 томів з допитами свідків і висновками. 

За даними слідства, Коломойський, діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. Події відбувалися у Феодосії (Крим).

Коломойський з вересня 2023 року перебуває під вартою за підозрою в шахрайстві та легалізації майна. 

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