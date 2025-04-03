Данія виділяє Україні черговий пакет допомоги на майже 1 млрд доларів

Данія виділяє Україні 25-й пакет допомоги на 6,7 млрд данських крон (996 млн доларів) на 2025-2027 роки.

Як зазначає оборонне відомство Данії, до пакета входять ППО, артилерія та фінансова база підтримки Військово-повітряних сил України.

«Ситуація з безпекою розвивається стрімко. Тому вкрай важливо, щоб Данія продовжувала надавати масову підтримку Україні. З початку війни Данія була однією з країн, яка лідирувала в донорській роботі. 25-м пакетом пожертвувань ми підкреслюємо нашу підтримку України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі», – заявив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

«Сьогодні ми представляємо новий пакет пожертвувань Данії, який збільшує бойову міць України. Тому що безпека України має вирішальне значення для майбутнього всієї Європи. Я сподіваюся, що наша пожертва може надихнути інших союзників надавати ще більше підтримки», – сказав міністр закордонних справ Ларс Люкке Расмуссен.

На період 2025 – 2027 років Данія планує виділити 1,4 млрд данських крон на фінансову підтримку поставок артилерії та боєприпасів через союзників.

Кошти також спрямують на посилення протиповітряної оборони, підтримку Коаліції дронів та ІТ-коаліції.

«Абсолютно важливо, щоб ми допомогли українцям розбудувати їхню оборонну промисловість. Данська модель показала, що український потенціал виробляє та постачає обладнання для української боротьби за свободу. Данія має продовжувати інвестувати в це, і я сподіваюся, що інші країни наслідуватимуть наш приклад у ще більшій мірі», – каже Троельс Лунд Поульсен.