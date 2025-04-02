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Прокурори США вимагають смертної кари для вбивці голови страхової компанії

26-річний чоловік не визнає своєї провини.

Прокурори США вимагають смертної кари для вбивці голови страхової компанії
Луїджі Манджоне у суді
Фото: EPA/UPG

Генеральна прокурорка США Пем Бонді заявила про намір домогтися смертної кари для Луїджі Манджоне, якого звинувачують у вбивстві голови медичної страхової компанії UnitedHealthcare Браяна Томпсона.

Як пише BBC, 26-річний чоловік мав би провести решту життя за ґратами без права на помилування, проте на федеральному рівні йому інкримінували використання зброї з метою позбавлення життя та переслідування, що здійснювалося в межах кількох штатів та мало результатом смерть. За цими кримінальними справами Манджоне можуть засудити до страти. 

Сам чоловік не визнає своєї провини, а його адвокати стверджують, що наміри прокурорів є "варварськими" і звинувачують владу у бажанні "здійснити спонсороване вбивство Луїджі, водночас стверджуючи, що вбивства це погано". 

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