Прокурори США вимагають смертної кари для вбивці голови страхової компанії

Генеральна прокурорка США Пем Бонді заявила про намір домогтися смертної кари для Луїджі Манджоне, якого звинувачують у вбивстві голови медичної страхової компанії UnitedHealthcare Браяна Томпсона.
Як пише BBC, 26-річний чоловік мав би провести решту життя за ґратами без права на помилування, проте на федеральному рівні йому інкримінували використання зброї з метою позбавлення життя та переслідування, що здійснювалося в межах кількох штатів та мало результатом смерть. За цими кримінальними справами Манджоне можуть засудити до страти.
Сам чоловік не визнає своєї провини, а його адвокати стверджують, що наміри прокурорів є "варварськими" і звинувачують владу у бажанні "здійснити спонсороване вбивство Луїджі, водночас стверджуючи, що вбивства це погано".
- Голову UnitedHealthcare застрелили поблизу готелю на Мангеттені 4 грудня. Поліція одразу ж оголосила державний план перехоплення та пообіцяла 10 тисяч доларів за інформацію про нападника.
- Пізніше у Пенсильванії був затриманий Луїджі Манджоне, який був обурений системою медичного страхування у США та використав це як мотив для вчинення злочину.