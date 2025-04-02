Прокурори США вимагають смертної кари для вбивці голови страхової компанії

Генеральна прокурорка США Пем Бонді заявила про намір домогтися смертної кари для Луїджі Манджоне, якого звинувачують у вбивстві голови медичної страхової компанії UnitedHealthcare Браяна Томпсона.

Як пише BBC, 26-річний чоловік мав би провести решту життя за ґратами без права на помилування, проте на федеральному рівні йому інкримінували використання зброї з метою позбавлення життя та переслідування, що здійснювалося в межах кількох штатів та мало результатом смерть. За цими кримінальними справами Манджоне можуть засудити до страти.

Сам чоловік не визнає своєї провини, а його адвокати стверджують, що наміри прокурорів є "варварськими" і звинувачують владу у бажанні "здійснити спонсороване вбивство Луїджі, водночас стверджуючи, що вбивства це погано".