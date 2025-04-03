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СБУ повідомила про підозру шістьом російським військовим, причетним до захоплення Запорізької АЕС

Серед зловмисників - три генерали та інші представники командування Росгвардії.

СБУ повідомила про підозру шістьом російським військовим, причетним до захоплення Запорізької АЕС
підозрювані в захопленні ЗАЕС

Служба безпеки України зібрала доказову базу на шістьох військових РФ, які у березні 2022 року брали участь у захопленні Запорізької атомної електростанції.

Про це йдеться на сайті СБУ.

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Серед підозрюваних – три генерали та інші представники командування Росгвардії:

  • генерал-майор Дмитро Чистяков – командир 102-ї окремої бригади оперативного призначення у Дагестані;
  • генерал-майор Олексія Домбровський – заступник начальника головного управління росгвардії у Краснодарському краї;
  • генерал-майор Юрій Лукачов – командир 22-ї окремої бригади оперативного призначення «Кобра»;
  • полковник Олексій Решетнєв – командир полку з охорони важливих державних об’єктів Приволзького округу Росгвардії;
  • полковник Сергій Довгань – начальник відділу організації охорони важливих об’єктів Сибірського округу Росгвардії;
  • підполковник Мурахдан Ахмедханов – командир посиленої тактичної групи 749-го окремого батальйону оперативного призначення.

За даними слідства, вони віддавали накази атакувати ЗАЕС із використанням важкого озброєння. Задокументовано, що під час захоплення окупанти обстрілювали станцію із танків і бронетехніки.

Внаслідок обстрілів загинув працівник АЕС та двоє цивільних, ще одна людина отримала поранення. Ворожі атаки також створювали загрозу техногенної катастрофи.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб).

Обвинувальні акти передали до суду.

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