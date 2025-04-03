Користувачі месенджеру Signal отримують фейкові повідомлення від імені техпідтримки, - ЦПД

У месенджері Signal фіксується розсилка шахрайських повідомлень від імені техпідтримки із повідомленням про нібито несанкціонований доступ до пристрою.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформацції.

Шахраї вимагають "верифікацію", щоб нібито запобігти витоку даних.

"Насправді це - спроба обманом отримати доступ до вашого акаунта або пристрою. Signal не надсилає подібних повідомлень у чатах. Не переходьте за жодними посиланнями й не відповідайте на такі запити. У випадку отримання подібного повідомлення — заблокуйте користувача та відправте скаргу", - наголосили в ЦПД.

Signal вважається галузевим еталоном безпечного обміну повідомленнями з наскрізним шифруванням, оскільки він збирає мінімальну кількість даних, а його протокол наскрізного шифрування має відкритий код. Це означає, що експерти з кібербезпеки можуть постійно перевіряти його на наявність збоїв.

Європейська комісія та Європейський парламент є одними з державних установ, які порадили своїм співробітникам використовувати цю програму замість конкуруючих програм для обміну повідомленнями.