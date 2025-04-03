​Мінкультури визнало видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" критично важливим

Воно відповідає критеріям, що визначають підприємства, установи та організації, що мають важливе значення для національної економіки у сферах культури та інформації.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій надало видавництву "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" статус критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Відповідний наказ опубліковано на сайті МКСК.

Цей статус видавництво отримало, оскільки відповідає критеріям, що визначають підприємства, установи та організації, що мають важливе значення для національної економіки у сферах культури та інформації. А також є критично важливим для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період.

Серед основних вимог, яким, згідно з текстом наказу, відповідає А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА:

Середня зарплата підприємства не менш ніж 2,5 мінімальних (понад 20 000 грн на місяць) упродовж останнього кварталу:

Впродовж попереднього календарного року видавництво реалізувало не менш як два проєкти зі створення, репрезентації, промоції та збуту національного культурного та креативного продукту в Україні та/або за кордоном.

Раніше Мінкультури підтвердило статус критично важливих гуртам "Бумбокс" і "Без обмежень".

Як повідомлялося, з 1 квітня продовжити бронювання своїх фахівців зможуть лише компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог.