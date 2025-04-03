Поліцейські підозрюють харків’янина у колабораціонізмі

Правоохоронці викрили мешканця Харкова, який підтримував дії Росії у соціальних мережах. Його підозрюють у колабораціонізмі.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“У вересні 2023 року мешканець Шевченківського району Харкова, використовуючи власний мобільний телефон, на своїй персональній сторінці в соцмережі відправив повідомлення, в якому схвалював політику Російської Федерації, заперечував здійснення збройної агресії проти України”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, харківʼянин коментував пости проросійської групи, виправдовував та визнавав правомірною збройну агресію РФ проти України.

Таким чином він схвалював й закликав інших користувачів до підтримки рішень та дій Росії. Також зловмисник транслював неправдиву інформацію щодо українських військовослужбовців, і перекладав провину за збройну агресію на Україну.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.