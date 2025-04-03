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Поліцейські підозрюють харків’янина у колабораціонізмі

Чоловік підтримував дії Росії у соціальних мережах.

Поліцейські підозрюють харків’янина у колабораціонізмі
Поліцейські підозрюють харків’янина у колабораціонізмі
Фото: Поліція Харківщини

Правоохоронці викрили мешканця Харкова, який підтримував дії Росії у соціальних мережах. Його підозрюють у колабораціонізмі.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“У вересні 2023 року мешканець Шевченківського району Харкова, використовуючи власний мобільний телефон, на своїй персональній сторінці в соцмережі відправив повідомлення, в якому схвалював політику Російської Федерації, заперечував здійснення збройної агресії проти  України”, - йдеться у повідомленні. 

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Крім того, харківʼянин коментував пости проросійської групи, виправдовував та визнавав правомірною збройну агресію РФ проти України. 

Таким чином він схвалював й закликав інших користувачів до підтримки рішень та дій Росії. Також зловмисник транслював неправдиву інформацію щодо українських військовослужбовців, і перекладав провину за збройну агресію на Україну.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

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