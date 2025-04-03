Володимир Зеленський відвідав на Сумщині морських піхотинців та бійців ДШВ

Президент України Володимир Зеленський відвідав у Сумській області командні пункти 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського та 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України Володимира Зеленського.

Командир 36-ї ОБрМП Микита Вітек доповів про оперативну ситуацію на ділянці фронту в Курській області, завдання, які виконує бригада, та наміри російських військ. Також він поінформував про досвід у застосуванні дронів на оптоволокні та співпрацю в межах проєкту “Лінія дронів”.

Також Володимир Зеленський поспілкувався з командирами підрозділів, зокрема, йшлося про збільшення держзамовлення для підготовки офіцерів.

Президент подякував воїнам за службу та відзначив їх орденами “За мужність” ІІ та ІІІ ступенів і медаллю “За військову службу Україні”.

Командир 82-ї ОДШБр Володимир Гуцул доповів про перебіг бойових дій у смузі оборони його бригади та поінформував про тактику північнокорейських солдатів.

Володимир Зеленський також поспілкувався з командирами рот і батальйонів про розвиток безпілотних систем. Воїни висловили свої пропозиції щодо підготовки військовослужбовців, зокрема збільшення часу для злагодження підрозділів.

Володимир Зеленський подякував захисникам за все, що вони роблять заради України, та відзначив воїнів орденами “За мужність” ІІІ ступеня.