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Данія попередила США, що "не можна анексувати інші країни"

Прем'єрка відвідала Гренландію, на яку зазіхає Вашингтон.

Данія попередила США, що "не можна анексувати інші країни"
Метте Фредеріксен у Гренландії
Фото: EPA/UPG

Під час візиту до Гренландії очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен закликала Сполучені Штати до співпраці в питанні безпеки арктичного регіону.

Як пише Reuters, на пресконференції з нинішнім та майбутнім прем'єр-міністрами острова Фредеріксен перейшла на англійську мову, щоб звернутися напряму до адміністрації Дональда Трампа.

Прем'єрка нагадала, що погрози привласнити суверенну територію Данії - це порушення світового порядку, який "будувався спільно через Атлантику упродовж поколінь". Фредеріксен наголосила, що "не можна анексуати інші країни, навіть аргументуючи це питаннями безпеки".

Заяви прем'єрки пролунали на тлі зустрічі державного секретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ Данії Ларса Расмуссена у Брюсселі. Як стверджує представник данського уряду, соратник Дональда Трампа у спілкуванні з колегою визнав, що Гренландія має право на самовизначення. 

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