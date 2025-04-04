Данія попередила США, що "не можна анексувати інші країни"

Під час візиту до Гренландії очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен закликала Сполучені Штати до співпраці в питанні безпеки арктичного регіону.

Як пише Reuters, на пресконференції з нинішнім та майбутнім прем'єр-міністрами острова Фредеріксен перейшла на англійську мову, щоб звернутися напряму до адміністрації Дональда Трампа.

Прем'єрка нагадала, що погрози привласнити суверенну територію Данії - це порушення світового порядку, який "будувався спільно через Атлантику упродовж поколінь". Фредеріксен наголосила, що "не можна анексуати інші країни, навіть аргументуючи це питаннями безпеки".

Заяви прем'єрки пролунали на тлі зустрічі державного секретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ Данії Ларса Расмуссена у Брюсселі. Як стверджує представник данського уряду, соратник Дональда Трампа у спілкуванні з колегою визнав, що Гренландія має право на самовизначення.