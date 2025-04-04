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Маск залишиться радником Трампа після відходу з DOGE

Ситуацію роз'яснив віцепрезидент США.

Маск залишиться радником Трампа після відходу з DOGE
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Після завершення 130-денного терміну, упродовж якого Ілон Маск має право обіймати посаду "спеціального урядового співробітника", мільярдер не піде остаточно з політики та державного управління. 

Як пише The Guardian, спекуляції щодо майбутнього засновника Tesla та SpaceX прокоментував в інтерв'ю американському телебаченню віцепрезидент США Джей Ді Венс.

За словами другої людини у Вашингтоні, навіть коли Маск залишить посаду голови департаменту урядової ефективності DOGE, він все одно залишатиметься "радником та другом" для Дональда Трампа та самого Венса.

Віцепрезидент наполягає, що робота DOGE "ще далека від завершення і продовжиться навіть після Маска". Згідно з планом Трампа, оприлюдненим наприкінці минулого року, департамент має працювати до середини 2026 року.

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