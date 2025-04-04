МЗС Туреччини: "Будь-яку мирну угоду між Україною і Росією буде "важко засвоїти"

Глава МЗС заявив, що попри зусилля США щодо припинення війни в Україні, сторони залишаються "трохи далекими" від досягнення угоди.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що будь-яку потенційну мирну угоду між Україною та Росією буде "важко засвоїти", але вона все одно буде кращою, ніж альтернатива нових смертей і руйнувань.

Про це пише Reuters.

В інтерв’ю в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі Фідан сказав, що Туреччина підтримує ініціативу США щодо припинення війни в Україні, але сторони залишаються "трохи далекими" від досягнення угоди.

"Буде вкрай складно "засвоїти" будь-яку пропозицію. Але коли ми дивимося на інший варіант, який несе більше смертей і руйнувань, я думаю, що будь-які умови, які ми маємо... будуть більш розумними", — каже Фідан.

Глава турецького МЗС додав, що президент США Дональд Трамп "нарешті дотримується плану зупинити війну".