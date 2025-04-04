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МЗС Туреччини: "Будь-яку мирну угоду між Україною і Росією буде "важко засвоїти"

Глава МЗС заявив, що попри зусилля США щодо припинення війни в Україні, сторони залишаються "трохи далекими" від досягнення угоди.

МЗС Туреччини: "Будь-яку мирну угоду між Україною і Росією буде "важко засвоїти"
Хакан Фідан
Фото: скриншот твідео

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що будь-яку потенційну мирну угоду між Україною та Росією буде "важко засвоїти", але вона все одно буде кращою, ніж альтернатива нових смертей і руйнувань.

Про це пише Reuters.

В інтерв’ю в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі Фідан сказав, що Туреччина підтримує ініціативу США щодо припинення війни в Україні, але сторони залишаються "трохи далекими" від досягнення угоди.

"Буде вкрай складно "засвоїти" будь-яку пропозицію. Але коли ми дивимося на інший варіант, який несе більше смертей і руйнувань, я думаю, що будь-які умови, які ми маємо... будуть більш розумними", — каже Фідан.

Глава турецького МЗС додав, що президент США Дональд Трамп "нарешті дотримується плану зупинити війну".

  • Президент України Володимир Зеленський закликав не чекати 11 квітня, коли виповниться місяць незгоди Росії на припинення вогню, і застосувати проти агресора новий дієвий тиск. 
  • Навіть сам Трамп визнавав, що Путін може тягнути з припиненням вогню. 
  • США на переговорах у Саудівській Аравії запропонували Україні встановити повний режим припинення вогню. Київ погодився, хоча сам він спершу пропонував припинення вогню по енергетиці – те, що простіше контролювати. Відповідь була за Росією, і вона очікувано не погодилася припиняти бойові дії повністю. Після розмови Дональда Трампа із Путіним у Росії сказали, що готові на припинення вогню лише по енергетиці. 
  • 23-25 березня в Ріяді відбулися нові перемовини. США спілкувалися і з Україною, і з Росією – але окремо, прямих переговорів між українцями і росіянами не було. Білий дім опублікував дві окремо заяві про результати домовленостей. Заява про угоду з Україною містила інформацію про досягнення домовленості припинити вогонь у Чорному морі та домовленість не бити по всіх об'єктах енергетики. Також там була прописана згода на участь третіх країн у контролі за дотриманням режиму припинення вогню. А ще – те, що Штати сприятимуть поверненню депортованих дітей і полонених. 
  • Заява про угоду з Росією містила ті ж самі дані про припинення вогню і участь третіх країн, але там не було згадано про полонених. Натомість Штати пообіцяли Росії посприяти її поверненню на ринок експорту добрив та агропродукції.
  • Український президент Володимир Зеленський, коментуючи досягнуті домовленості, сказав, що Вашингтон вважає угоду про припинення вогню чинною з моменту публікації.
  • Але Росія натомість опублікувала власну заяву, де сказала, що режим запрацює аж після того, як з неї знімуть частину санкцій: стосовно її Россєльхозбанку, кораблів, які (за її словами) перевозять агропродукцію та проти виробників добрив і агропродукції. 
  • За час дії режиму тиші по енергетиці Росія не припиняла ударів. Україна передала докази цього Штатам.
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